Itt az új magyar KRESZ-tábla

Budapest belvárosából több járműfajtát is kitiltottak, kikerült az erre figyelmeztető tábla.

Vége a türelmi időnek! Június 15-től csak szabályozott keretek között lehet már használni egyes elektromos meghajtású járműveket a Belvárosban!" – jelent meg a városrész polgármesterének, Szentgyörgyvölgyi Péternek a bejegyzése a Facebookon - szúrta ki a Hvg.hu.

Az ügy előzménye, hogy a belvárosi képviselő-testület június közepétől kitiltotta az önkormányzat tulajdonában lévő gyalogutakon és gyalogos övezeteken az alábbi eszközöket: segway, elektromos kerékpár, elektromos roller, hoverboard, elektromos gördeszka, sörbike, riksa.

A kihelyezett táblán lévő ábrák azonnal szemet szúrtak egy közigazgatási szakembernek, aki a blogján részletesen kifejti, miért nem stimmel a gyalogos zóna alatt lévő kiegészítő tábla.

Mint Keserű Imre írja a blogján, a közúti forgalom szabályozásához csak a közúti közlekedés szabályaiban és a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban szereplő, illetve minisztériumi engedéllyel rendelkező jelzőtáblák alkalmazhatók. Azonban fellapozva a kiegészítő táblák és jelképeikről szóló e-UT 04.02.26 útügyi műszaki előírást, nem szerepel benne olyan alkalmazható jelzés, amely a fenti képen szereplő kiegészítő táblán látható.

Az I. kerület is lépett Július közepétől tilos az elektromos járművek, például a segway, az elektromos roller, a hoverboard és az elektromos gördeszka használata az I. kerület tulajdonában lévő gyalogutakon és gyalogosövezetekben - közölte a Budavári Önkormányzat pénteken az MTI-vel. A döntést azzal indokolták, hogy a kerületben egyre elterjedtebbek az elektromos közlekedési eszközök, amelyekkel sokszor csapatokban, fegyelmezetlenül és nagy sebességgel közlekednek, és ezzel veszélyeztetik a járókelőket. Több baleset is történt már - tették hozzá. Az új rendelet szerint az érintett területeken ezekkel a közlekedési eszközökkel csak tolva vagy kézben szállítva lehet átmenni. A rendelet nem vonatkozik a rendvédelmi szervek járműveire és eszközeire, valamint a mozgáskorlátozottak által használt eszközökre.

Egyébként maga Szentgyörgyvölgyi Péter is kifejti a Facebook bejegyzése alatt, hogy "a KRESZ sajnos valóban hiányos, és nem ismeri ezeket az új típusú 'járműveket', erre én is többször felhívtam a figyelmet" – írta. "Mivel a helyi rendelet viszont szabályozza ezeknek az eszközöknek a használatát, tekintve hogy a Belvárosban rengeteg külföldi is megfordul, ezért úgy tartottuk helyénvalónak, hogy kihelyezünk ilyen táblákat."