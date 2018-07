Számtalan autót fel tudunk idézni a múltból, amelyek ikonikussá váltak, ám ezeket modern formában megidézni nem olyan egyszerű, mint hinnénk. A kevés sikeres reinkarnációk egyike a BMW-féle Mini, mely már a harmadik generációnál jár. Most megújultak a három- és ötajtós Cooper modellek, a frissített technika mellett sosem látott opciókat kínálva, úgyhogy ideje volt újra a kormánya mögé ülni.

Az autózás bő 130 éves múltja bőven kitermelte a maga klasszikussá vált márkáit és típusait. Nosztalgiázni pedig jó dolog, így aztán a gyártók is úgy gondolták, meglovagolják a retróhullámot. Nem mindenkinek jött be ez az ötlet, idővel le is csengett a divat, viszont ha pozitív példával kell előállnunk, akkor biztos, hogy a Minit az elsők között említhetjük.

A már régóta BMW tulajdonban lévő, néhai angol márka jó érzékkel hozta vissza magát a piacra és az emberek tudatába. Természetesen már szó sincs gumipogácsás rugózásról és hasonló, a maga korában ötletes, olcsó és egyszerű, de ma már teljesen túlhaladott megoldásokról, ugyanakkor a sportos vezethetőséget megőrizték.

Zászlómotívum a hátsó lámpában

A Mini Cooper mostanra egy egész modellcsaláddá terebélyesedett, no és persze a mai kor követelményeit bőven teljesítő autókról beszélhetünk. Amellett, hogy a három- mellett ötajtós kivitele is kapható, családi autóként (kombi) vagy SUV-ként is igyekszik megtalálni a saját vevőkörét, sőt kabrió is létezik belőle. Igaz, az előző generáció óta két rétegmodell (Coupé, Roadster) lemorzsolódott.

A mostani rendezvény apropója a három- és ötajtós Cooper modellek faceliftje volt. A Countryman és a Clubman típusokhoz ezúttal nem nyúltak, azokról nem is esett szó. Tulajdonképpen magát a sajtótájékoztatót se nyújtották túlzottan hosszúra, ami érthető, mivel az újítások sora viszonylag rövid. A külsőt illetően a legfontosabb elem az első és hátsó lámpák átalakítása.

Elöl az immár teljes gyűrűt formázó és indexként is funkcionáló menetfény teszi felismerhetővé az autót, ezen felül immár LED-Matrix, a szembejövőket kitakaró, automata távfényes fényszóró is rendelhető hozzá. Hátul a feláras, szintén teljesen ledes lámpaváltozatban a helyzetjelző az angol zászló, azaz a Union Jack mintát formázza. Ezt érdemes is megrendelni, sötétben (is) vagány látványt nyújt.

Új szinten a személyre szabhatóság

Kicsit hozzányúltak a lökhárítókhoz is, és ahogy az általában lenni szokott, érkeztek új színek is. A kabriónál egy kék, a háromajtósnál egy narancs, míg az ötajtósnál egy barnásszürke árnyalattal bővült a lista, természetesen a bemutatóra hozott autók mind ilyen színben pompáztak. Megújult az autó orrán és hátán lévő márkaembléma is, ezt persze a többi, most nem frissített típusok is megkapják.

A Mini testreszabási lehetőségeit is kibővítették. Megjelent a MyMini szolgáltatás, amivel akár utólag is rendelhetünk az autónkhoz egyedi elemeket. Ezek között a hatásos kilépőfény és többféle dekorációs panel (a műszerfalra, küszöbborításra illetve a karosszéria meghatározott részeire) is szerepel.

A tulajdonos megadja, milyen grafikát vagy feliratot szeretne, a Mininél pedig legyártják ezt (a dekorbetéteket 3D nyomtatással), majd kipostázzák ezután akár saját magunk is felszerelhetjük, de a márkaszervizek is segítenek, ha valaki nem elég bátor ehhez a művelethez. Hagyományosan a motorházfedél gyorsítócsíkjai, a tükörházak és a tető matricái voltak legnépszerűbbek, de most új lehetőségek is felbukkantak.

