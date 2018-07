Olyan ámulattal nézik ez emberek, mint a kétszer-háromszor ennyibe kerülő sportkocsikat, és jó okuk van rá: az RF formája a hatvanas-hetvenes évek legszebb formatervezési korszakát idézi. A Mazda MX-5 új arcát mutatja targatetővel, miközben műszaki tartalmában a megszokott receptet követi. De néhány kompromisszumot azért megkövetel tulajdonosától.

Lassan három évtizede annak, hogy a Mazda belépett a kétüléses, nyitott, a tucatmodellektől eltérő formatervű sportkocsik (roadsterek) piacára – miután a műfajt uraló brit gyártmányok lényegében kihaltak. Az MX-5 azóta világsiker lett, használtan pedig már nálunk is az autókhoz értő aranyifjak alapértelmezett játékszere, koncepciójában viszont alapvetően alig változott.

Ám a mostani, negyedik generációval született két érdekes vadhajtás is. Egyikük az autógyárak közti kooperáció jegyében egy olasz testvérmodell, az önálló orral-farral, illetve turbómotorral felspécizett Fiat 124 Spider (itt olvashat róla tesztet). A másik érdekesség pedig tesztünk főhőse, a lenyitható keménytetővel különleges optikai és funkcionális többletet hordó MX-5 RF.

Vászon helyett trükkös targatető

Néhány kivételtől eltekintve a kabriók mindig lenyitott tetővel néznek ki jobban, ami alapvetően a Mazdára is igaz, de az RF (Retractable Fastback) akkor fenomenális, amikor az alumínium-acél keménytető fel van hajtva. Valójában nem is klasszikus roadster többé, hanem monikinire vetkőző kupé, de az sem téved nagyot, aki tudományos alapon a targák rendjébe sorolja be.

Pontosan ilyen tetőmechanizmust még egyetlen autónál sem láttam, de a Smart Roadser Coupétól kezdve a Ferrari 375 Superamericáig sok mindenhez lehet hasonlítani. Talán az aktuális Porsche 911 Targára is vetettek egy pillantást a japán mérnökök, de a végeredmény egy ügyes és könnyű, mindössze 40 kilós súlytöbbletet jelentő rendszer lett, ami még eléggé látványos is.

Míg a sima MX-5-ösök vászonsapkáját máig kézzel kell fel-le hajtogatni, addig itt egy gombnyomás, és kerettel együtt felemelkedik a B-oszlop, behajtogatja magát a háromrészes tető a rekeszébe, az oszlop visszazár és mehetünk is. Az egész művelet csak 13 másodperc, de útközben csak erős sétatempóig (10 km/h) végezhető el, és persze az oldalablakokat külön kell mozgatni a vezetőnek.

Szelek szárnyán

Felvetődik persze a kérdés, megadja-e az RF is az alapmodellek szabadságélményét, és a válasz: alapvetően igen. Felettünk és mellettünk ez is lehet nyitott, sőt, a parányi (de fűtött) hátsó szélvédő is eltűnik, csak egy plexi szélfogó marad fixen. Így ezt is majdnem ugyanolyan intenzíven átjárja a napfény és a szél, mint a roadstert, még felhúzott ablakkal is lobog az utasok haja.

Motorosan kiemelkedő hálókkal lehetne csitítani a vihart, de a Mazdánál véletlenül sem akartak tömeget és költségeket növelni, hiszen a nemprémium gyártók kivonulása után is maradt a piacon épp elég szélvédett kabrió korzózásra. Tetszik is az intenzív élmény, ám 120 km/h felett már fárasztó a B-oszlopba belekapó légörvények dübörgése, úgyhogy sztrádán muszáj bezárni a tetőt.

Ilyenkor érződik, hogy a vászontetős testvérekhez képest nemcsak a rugózáson finomítottak, hanem kiegészítő zajszigetelésekkel is javítottak a komforton. Így zártan végre a hosszabb utazások is elviselhetőek benne, de az RF-et csakis MX-5-mércével mernénk kényelmesnek nevezni: fastback-kialakítással is maradt egy zajos, puritán, kissé nyers élményautó, és ez valahol így is van rendjén.

