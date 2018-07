Komoly kihívót kap Európa kedvenc magyar Suzukija a Volkswagentől

Az ősszel érkező T-Cross már hivatalos gyári grafikán is látható. Ez lesz a márka negyedik, egyben legkisebb és legolcsóbb szabadidő-autója a T-Roc, a Tiguan és a Touareg mellett.

A 2016-os Genfi Motor Show-n bemutatott T-Cross Breeze (fent) szériaváltozata lesz az októberi Párizsi Autószalonon debütáló új SUV. A látványos tanulmányautóhoz képest annyit biztosan változik majd a karosszéria, hogy kettő helyett ötajtós lesz, és a lenyitható vászontetőt is fix acéltetőre cserélik rajta, a hátsó lámpákat pedig összekötik egy LED-csíkkal.

T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace és Touareg – ezekkel a SUV modellel képviseli magát a Volkswagen az európai piacon, az új T-Cross emelett Kínában és Dél-Amerikában is kapható lesz. A 4,1 méteres, Polo-alapokra épített kis szabadidő- autó az egyik legnagyobb növekedést produkáló szegmensbe érkezik, oda, ahol olyan ellenfelekkel kell majd megküzdenie, mint az Opel Mokka X, a Seat Arona, a Suzuki Vitara, a Renault Captur vagy a Mazda CX-3.

Már biztos, hogy a hátsó üléssor előre-hátra csúsztatható lesz, így több hely jut a csomagoknak, vagy a hátul ülő utasok lábának. Valószínűleg a motorkínálat azonos lesz a Polóéval, vagyis az egyliteres TSI motor 95 és 115 lóerős változatai lesznek elérhetőek, a kézi váltó helyett hétfokozatú DSG-t is lehet majd kérni. Felárért sokféle vezetéstámogató rendszer is elérhető lesz, akár a radaros tempomat és a sávtartó automatika is. Az értékesítés 2019 elején kezdődhet Magyarországon.