Gyorshajtó anyuka rágalmazta a magyar rendőröket, nagyon rá fog fázni

Egy magyar anyuka Facebook-posztjában azt állította, hogy a rendőrök jogtalanul büntették meg. Állítólag be fogják perelni.

Az eredeti Facebook-posztot a szerzője már törölte, de a Vezessen olvasható. Az autós azt állította, hogy ő nem is mehetett gyorsan, mert a kocsiban ült a tíz hónapos gyereke, és különben is, a rendőrök be sem mutatkoztak, nem igazolták magukat, és nem is tudtak bizonyítékot mutatni a gyorshajtásra. És egyébként is, őt tolták le a civil Audival.

Van szó állítólagos szondáztatásról, meg „csakazértis” alapú büntetési szándékról, az írás azonban a rendőrséghez is eljutott.

Közösségi oldalán tette fel a kérdést egy hölgy, aki szerint úgy akarták gyorshajtásért megbüntetni, hogy a megengedett 80-90 km/h között ment. A 49 méterről készült, rázoomolt felvételünk szerint ennél kicsit gyorsabban - áll a rendőrség válaszában, amelyhez csatoltak egy fotót is: ezen éppen 125 km/h-val közlekedik (országúton) a poszt szerzője.

„A posztra hét pontban reagálunk:

Nem a rendőr kényszerít jogsértésre. Attól, hogy valaki mögöttem gyorsan megy, nekem nem kell. A gyorsítósávban nem nekem van elsőbbségem. Viszont ott nem is jöhet szembe senki. Ha nem ismerem el a szabálysértést, a helyszíni bírságot nem vagyok köteles elfogadni. Ilyenkor választhatom a szabálysértési eljárást, ahol részletesebb vizsgálat következik. A szabálysértésről felvétel készül, amit már a helyszínen vagy az eljárás végéig megtekinthetek. Ha sérelmesnek éreztem a rendőri intézkedést, vagy nem értek egyet a döntéssel, megvannak a jogorvoslati lehetőségeim. A fentiek valamennyi márkájú autóval, valamint a kisgyermekkel közlekedőkre is érvényesek.”

A Vezess szerint az eredeti posztot azután tüntette el a szerzője, hogy a rendőrség nyilvánosságra hozta válaszát a fotóval együtt. A Vezess rendőrségi forrásának állítása szerint ezúttal nem elégszik meg a rendőrség a közleménnyel, úgy néz ki, polgári per vár a BMW-s anyukára.