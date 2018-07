Hiába voltunk a „legvidámabb barakk”, a többségnek nem telt hétvégi házra, de még lakókocsira sem. Akadt azonban egy megfizethető megoldás, aminek a tárolása is viszonylag könnyen megoldható volt: a sátras utánfutó. Vajon milyen volt a Skiffel kempingezni?

Élénken él az emlékeimben, hogy a nyolcvanas években milyen sokan jöttek sátrakkal a balatoni kempingekbe, elsősorban NDK-sok, lengyelek, csehszlovákok. Hogy irigyeltük azokat a barátaimmal, akiknek nemcsak egy szimpla vászondarab jutott a fejük fölé, hanem sátras utánfutó, a lakókocsisokról már nem is beszélve.

NDK-s vagy szovjet utánfutó legyen?

Persze az előbbi szerkezet jobban izgatott minket, el sem tudtuk képzelni, hogyan lehet egy négy- vagy hatszemélyes, hatalmas sátrat kihajtogatni ezekből az apró járművekből. Pedig nincs nagy bonyolultság a dologban: az utánfutó „teknőjében” rejtőzik a sátor és a rudazat, a kihajtott fedélben pedig az ágyat találjuk.

Camptouristból láttunk többet, ezeket a keletnémet IFA járműgyártó készítette, s többféle típus létezett: a legjobban felszereltek nemcsak kétlapos tűzhellyel és mosogatóval, de hűtőszekrénnyel is kényeztették a turistákat, akik egy praktikus elősátrat is igénybe vehettek. A kisebb és könnyebb, ezzel együtt puritánabb Skifből csak néhány bukkant fel, ezeket inkább magyarok vagy kárpátaljai rokonaink húzták.

Az egyféle változatban készített modell a Szovjetunióból származik, ám itt a Camptourist extráiról nem is álmodhatott az ember, bár az elősátrat szerencsére a skifeseknek sem kellett nélkülözniük. A kezelési útmutató szerint öt alvóhelyet lehet kialakítani a csöppnyi futóban, bár szerintünk ez erős túlzás, de négyen – két felnőtt és két gyermek – azért viszonylagos kényelemben elalszanak.

Ma már veteránbulik különlegessége

A cikkben bemutatott modellt 2014-ben vette Sashegyi Tibor és felesége, Tímea potom 85 ezer forintért, mert úgy gondolták, hogy mint a Magyarországi Veterán Zsiguli és Lada Egyesület oszlopos tagjai, ezzel mennek majd a csapat által szervezett nyári találkozókra. A terv bevált, többször is volt alkalmuk kipróbálni két kisgyermekükkel, milyen a sátras utánfutós kempingezők élete.

Szerencsére az eredeti vászon közel 30 évnyi szolgálat után sem ázik be, és a Skif fémszerkezete ugyancsak jó állapotban van. Nem nehéz összerakni a sátrat, talán ha 20 percbe telik, míg elősátorral együtt feláll a szerkezet. Jó, hogy az utánfutó nemcsak a sátrat, de jó néhány kempingkelléket is elnyel (a 270 kilós önsúlyt 400-ig lehet fokozni), és azért is szeretik, mert a fék nélküli, apró, mindössze 1650 mm széles futóval lényegesen könnyebb közlekedni, mint mondjuk egy igazi lakókocsival.

Igaz, erre is vonatkoznak a vontatással összefüggően betartandó sebességkorlátozások (autópályán legfeljebb 80, lakott területen kívül pedig 70 km/h a megengedett), de nem is száguldoznak a kereklámpás zsigulis vagy kombi ladás fogattal. Tárolni is lényegesebb egyszerűbb, sokan a hátuljára felállítva helyezik el a garázs végében, s egyre többen fedezik fel a megmaradt Skifekben a nosztalgiafaktort.