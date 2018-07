A Honda minden követ megmozgat, hogy visszaszerezze a kerti gépek sebességrekordját.

A kisméretű fűnyírótraktorokól általában nem a száguldás jut az ember eszébe, pedig a Honda öt éve már tett róla, hogy ez ne így legyen: akkor építették meg a Mean Mower nevű együléses gépet, amely a Honda VTR motorkerékpárból átvett motorjával 187 km/órás sebességet ért el. Ezzel nem csak a hírekbe, de a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a világ leggyorsabb fűnyírója.

Másfél évvel később viszont Per-Kristian Lundefaret megdöntötte a japánok rekordját: a norvég férfi egy átalakított Viking T6-ossal 214 km/órás sebességet ért el. A Honda angliai képviseletét azonban nem hagyta nyugodni a dolog, és visszavágásra készülnek: az angol túraautó bajnokságban (BTCC) vitézkedő Team Dynamics csapattal közösen elkészítették a száguldó kerti gép új, erősebb változatát, a Mean Mower V2-t.

A 2,7 méter hosszú, 140 kilónál is könnyebb járművecske mozgatását a Honda CBR1000RR Fireblade SP motorkerékpárból kivett egyliteres, négyhengeres motorra bízták. A pörgős négyhengeres 13000-es fordulatszámnál adja le maximális teljesítményét, a 190 lóerőt, ami azt jelenti, hogy a fűnyíró esetében egy tonnára összesen 1366 lóerő jut. Összehasonlításképp, az öt évvel ezelőtti, hasonló tömegű Mean Mower „csak” 109 lóerős volt.

Az erőt hatfokozatú szekvenciális váltó továbbítja a hátsó kerekek felé, váltani a Sparco versenykormányra tett szénszálas fülekkel lehet. Az egyedi építésű, acél csővázas jármű nem rendelkezik rugózással, viszont a fékekkel nem spóroltak: elöl négy, hátul hatdugattyús, belső szellőzésű tárcsák lassítanak. A 10 colos kerekek egy quadról származnak, az LCD műszerfal a CBR 1000RR-ről jött.

A Honda célja, hogy a Mean Mower V2 elérje az óránkénti 150 mérföldes sebességet, ami 241 km/órának felel meg. Természetesen nem kerülhetne be a Guinness Rekordok Könyvébe, ha nem lenne képes fűnyírásra is: villanymotorokat építettek be az aljára, amelyek szénszálas pengéket pörgetnek. Az egész mechanikát úgy kellett kialakítani, hogy a hátsó kerekeket hajtó lánc is helyet kapjon benne. Hol másutt is mutatkozott volna be, mint angol gyepen a Goodwoodi Sebességfesztiválon: