Nehéz érvelni a japán gyártó hibrid SUV-ja ellen: az NX méltóságteljes vonulása a környezetet, kényelme az utasait fogja elkápráztatni. Egyetlen dologgal azonban hadilábon áll, holott a neve és a megjelenése alapján is erősségének tippelnénk: a sportossággal.

Egy prémium kategóriás autó volánja mögött az ember olykor irigységgel találkozik. Jobb esetben sofőrnek néznek, rosszabb helyzetben rögtön látni a szemeken az eszmefuttatás jeleit: vajon ez hogyan jöhetett össze?

Üdítő kivételt jelentettek a Lexus NX 300h-val eltöltött napok, mivel az „ultrasonic blue” fantázianevű fényezést és F Sport csomagot viselő full hibrid SUV inkább csodálatot és érdeklődést váltott ki az emberekből. Ez részben a látványos formatervnek és a kiállásának köszönhető, részben pedig annak a fenséges vonulásnak, amit kis tempónál, manőverezéskor zaj- és emissziómentesen elő tud adni.

Audi Q5- és BMW X3-alternatíva

Az NX a Lexus közepes méretű városi terepjárója, a hamarosan bemutatkozó UX és az RX között helyezkedik el 4,64 méteres hosszával és 2,66 méteres tengelytávjával. Két főbb kivitelben kapható, kétliteres, négyhengeres turbómotorral és első- vagy összkerékhajtással (NX 300), illetve 2,5 literes négyhengeressel, full hibrid rendszerrel, összesen 197 lóerős rendszerteljesítménnyel.

Ez utóbbit volt alkalmunk kipróbálni F Sport felszereltséggel, ami fölött már csak az F Sport Top és a Luxury áll egyebek mellett head up display-jel, napfénytetővel és még több hangszórós audiorendszerrel.

Hiányérzet azonban egyáltalán nem merült fel, mert a próbautak során az NX minden észszerű igényre és körülményre megfelelő megoldást jelentett. A felszereltségi listán lényegében minden olyan tétel szerepel, ami manapság a járművezető kényelmét, biztonságát és minőségérzetét szolgálja úgy, hogy zavaró vagy idegesítő extrákkal nem nagyon kell bíbelődni.

Az adott konfiguráció készletára jelenleg 15,3 millió forint, ebbe az alapfelszereltségen kívül egyebek mellett belefért az adaptív sebességtartó automatika, a távolsági fényszóróállítás, sávtartó- és ütközésre figyelmeztető rendszer, táblafelismerő, holttérfigyelő, az adaptív felfüggesztés, egy sor F Sport optikai kiegészítő és a Sport+ üzemmód választásának lehetősége.

Remek az összhang a vezetői asszisztensrendszerek működése és a járművezető kontrollja között.

A Lexus nem vezet helyettünk, de hasznos segítségeket nyújt, és nem nyúl bele feleslegesen a sofőr dolgába. A balesetmegelőző rendszer mindössze kétszer „kiáltott farkast” egy-egy lassan lehúzódó teherautó miatt az autópályán, és a fáradtságfigyelő rendszer is inkább elővigyázatos volt, amikor egy viszonylag hirtelen korrekció miatt azt hihette, hogy elaludtam.

Az autó kitűnő társ volt, ezt különféle útviszonyok közepette bizonyította. Elsősorban urbánus környezetben érzi jól magát, ekkor ad az élményhez a legtöbbet a hibrid rendszer, és a távolságtartó tempomat is nagyon kényelmes extra. A kialakításából adódóan nem retten meg a magas padkáktól, az agglomerációban előforduló szintkülönbségektől vagy göröngyösebb útviszonyoktól sem.

Amit mindenki kérdez: mennyit fogyaszt?

Jelentős távot megtettem vele autópályán is. A menetteljesítményei bőven elegendők ide is, és a feszes futóműnek köszönhetően az NX személyautós érzetet ad, kombinálva a magas üléspozíció előnyeivel. Itt azonban a hibrid hajtás már nem sokat ér, így a légellenállás miatt a fogyasztás is megemelkedik, de a bő 1000 kilométer alatti 7,4 literes átlagfogyasztás teljesen jó érték.

Főleg, hogy ebben akadt városi közlekedés és hegyi szerpentin is egyaránt. Utóbbin is kényelmesen haladt az autó, de a feszes futómű azért árulkodott arról, hogy az NX-et elsősorban városba szánták, ezt azonban nehéz felróni a gyártónak, főleg az F Sport konfiguráció esetében. A kivitel egyik sajátossága, hogy az üzemmódválasztón Sport+ fokozat is bekapcsolható, ami főleg előzéseknél jön jól.

Normál, napi használat során nekem 90%-ban elegendő volt az Eco üzemmód, ekkor ugrásszerű gyorsulás nem várható, igaz, ez legtöbbször nem is hiányzik. Két kattintással fel tud élénkülni az NX, de a szintetikus motorhang és a váltó nyúlóssága miatt nem igazán illik hozzá a rohanás.

Lexus NX 300h műszaki adatok Motor 2494 cm3-es benzinmotor, soros négyhengeres, dual VVT-i, 155 LE/210 Nm, elektromos motorok: 143 LE/270 Nm (első), 68 LE/139 Nm (hátsó) Erőátvitel E-CVT váltómű Teljesítmény 197 LE Gyorsulás 9,3 mp Kombinált fogyasztás 5,1-5,3 l/100 km Kombinált CO 2 kibocsátás 117-123 g/km Abroncs 225/65 R17 Kerék 17'' könnyűfém felnik Hosszúság 4630 mm Szélesség 1845 mm (behajtott tükrökkel) Magasság 1645 mm Tengelytáv 2660 mm

Nagyon sok 200 lóerőnél erősebb konkurens SUV van a piacon (részben dízelek is, amelyektől egyre többen tartanak hosszú távon), de hétköznapi körülmények között, normál habitushoz a japán SUV menetteljesítményei abszolút kielégítők. Fölényes dinamikát azonban ne várjunk tőle. Hiába F Sport kivitel, nem a sportosság, hanem inkább a megfontolt, észszerű haladás illik a karakteréhez.

Ez alapvetően a vevőkör elvárásaihoz is passzolhat, mert bár a Lexus az NX révén is a fiatalítás útjára lépett, a márka autóit pár évvel ezelőtt még az USA-ban is az 50-es éveikben járó vásárlók keresték. A népszerű NX révén a nagyobb piacokon az átlag valószínűleg lefelé indult, ez azonban Magyarországra nem feltétlenül igaz.

A hardver alapvetően rendben van

Nálunk ezt az autót feltehetőleg inkább a középkorú vásárlóközönség választja majd. Nekik a magasabb építés kifejezetten előnyös, viszont nem feltétlenül szükséges a számukra a Sport+ üzemmód, a kamu motorhang és az átskálázódó műszerek. Nagy kérdés, hogy milyen hatást vált ki belőlük a központi multimédiás egység kezelőfelülete, ami elméletben egy csomó jó ötleten alapul, a gyakorlatban azonban megszokást igényel.

Be kell látni, hogy a tervezők feladata nem volt könnyű. Lényegében minden hasonló infotainment-rendszert fejlesztő, vásárló vagy integráló autógyártó küszködik, hogy megtalálja az arany középutat a felhasználói preferenciák, életkorok, korcsoportok igényei között, mindezt ráadásul úgy, hogy a hivatalos bemutató előtt akár már évekkel véglegesíteni kell a specifikációt, ami utána szintén évekig gyártásban is marad.

A Lexusnál rezgésekkel és egyéb érintési visszajelzésekkel operáló touchpadet helyeztek el a középkonzolon.

Ez pont kézre áll, és egy stílusosan elhelyezett képernyőt tudunk vele vezérelni. A gond az, hogy a grafikus felületet még úgy sem igazán könnyű kezelni, hogy a kézmozdulatokhoz szoftveres tapadást is rendeltek, tehát nem kell nagyon pontosan babrálni a touchpaden például a karakterek megtalálásához (hasonlóan toleráns a kézirajzos karakterfelismerés is). Ugyanakkor a megoldás sajnos nem igazán „kezes”, még akkor sem, ha viszonylag sok kezelőfelületet nyomogat valaki nap mint nap. Menet közben inkább nem is erőltettem.

A fizikai gombok nyomása és tapintása már önmagában információval szolgál a vezető részére, ebből a szempontból a kormányon elhelyezett gombok vagy a klíma középkonzoli kapcsolói nagyon praktikusak, a touchpad rezgései viszont látatlanban nehezebben értelmezhetők. A másik, kissé problémás pont a navigáció volt, de a térkép valószínűleg a kötelező szervizek alkalmából megkapja a szükséges frissítéseket.

Tekintettel arra, hogy egy ilyen autó megvásárlása minimum középtávú elköteleződés, az infotainment rendszer használata megszokható, ennél sokkal fontosabb, hogy az utastér összeszerelése kifogástalan és minőségi, a műszerfal díszítései több alkalommal is meglepetést okoztak az utasoknak, a vezetőnek pedig minden kényelmesen kézre áll, mindössze tárolórekeszből lehetne egy kicsit több.

A villany- és a benzinmotor ki- és bekapcsolódása a hajtásba lényegében észrevétlenül történik (legkésőbb 65 km/h-nál ér véget a tisztán elektromos haladás), szél- és gördülési zaj pedig csak nagyobb tempónál észlelhető, de ez a jármű sajátosságaiból is adódik. Az ülések formázása remek, még több órás, megállás nélküli utazás után is kényelmesek, és az ember nem fásultan száll ki belőlük.

Az NX minden porcikája azt sugallja, hogy „jól össze van rakva” és bár a tesztautóval épphogy átléptem a 10 ezer kilométeres távot, a Toyota-Lexus márkák megbízhatósági statisztikái és az idei évtől bevezetett, a versenytársakénál jóval hosszabb, 10 évig vagy 200 ezer kilométeres futásteljesítményig érvényes garancia révén várhatóan később is lehet majd számítani rá.

Kétmillió forintos kedvezménnyel

Méretei és jellege alapján az NX ideális választás lehet egy négytagú családnak, hiszen kényelmesen elfér benne, a csomagtér mérete is elegendő (555 liter), maga az autó viszont még így sem túl nagy, városban is könnyen manőverezhető. Viszonylag jól kilátni belőle, a többit pedig az asszisztensek, kamerák és radarok megoldják.

Nekik áll a zászló A J.D. Power szerint az USA-ban 2018. májusa során az értékesített személyautók 67%-a SUV és pickup volt, ráadásul a Mark LaNeve, a Ford amerikai értékesítési igazgatója szerint egyre gyorsabb ütemben nő a vásárlók érdeklődése e járműkategóriák iránt. Ebben az is szerepet játszhat, hogy emelkednek ugyan az üzemanyagok árai, de „az 5-10 évvel ezelőtti állapothoz képest a vásárlók remek fogyasztási értékeket kaphatnak" – idézte a MarketWatch. A J.D. Power szerint az USA-ban 2018. májusa során az értékesített személyautók 67%-a SUV és pickup volt, ráadásul a Mark LaNeve, a Ford amerikai értékesítési igazgatója szerint egyre gyorsabb ütemben nő a vásárlók érdeklődése e járműkategóriák iránt. Ebben az is szerepet játszhat, hogy emelkednek ugyan az üzemanyagok árai, de „az 5-10 évvel ezelőtti állapothoz képest a vásárlók remek fogyasztási értékeket kaphatnak" – idézte a MarketWatch.

Ezt a méretet elnézve a nagyobb SUV-k mellett már fogynak a racionális érvek, azt pedig a városi terepjárókkal szemben felmerülő kritikák ellenére is el kell fogadni, hogy egy alapvetően praktikus járműkategóriáról van szó. Nem véletlen, hogy manapság már minden valamirevaló gyártónak több modellváltozata is van ebben a kategóriában, köztük a prémium szegmensben is.

Anyagiak tekintetében a Lexus NX 300h különböző változatai kifejezetten versenyképesek, hiszen a próbaúton használt F Sport kivitel most 15,3 millió forintos akciós áron kapható, ami kedvezőbb a hasonlóan sportos stílusra konfigurált és felextrázott, 16-19 millió forint közötti áron megvásárolható benzines, de hibrid hajtás nélküli konkurenseknél. Kedvezményesen a 2WD Elegance alapmodell pedig már tízmillió forint alatt elvihető.

Ehhez az is hozzátartozik, hogy a Lexus hazai márkakereskedői és szervizhálózata egyelőre nem kiterjedt, bár bővül. A budai kereskedés mellett tavaly Szegeden is nyílt egy bemutatóterem, szerviz pedig ezek mellett Monoron és Debrecenben működik.

A hálózatfejlesztésben az NX igen fontos modell lehet, hiszen ebben a kategóriában nehéz érvelni ellene, így a jövőben a japán gyártó kínálatának további tagjaira is felhívhatja a figyelmet. Akad azonban egy komoly házon belüli vetélytársa is, a 4x4-es hibridként is elérhető Toyota RAV4, amely éppen egy ígéretes generációváltás előtt áll.