Szomorú véget ért a Skoda Octavia RS első próbaútja a motorcsere után, pedig a szerelők ügyetlensége ellenére is lehetett volna menteni a menthetőt.

Pedig az úton követték egymást az intő jelek. Először olyan hangja lett az új motornak, mint egy kávédarálónak, aztán kigyulladt egy fény a műszerfalon, az olajnyomásra figyelmeztető jelzés. Legkésőbb ekkor félre kellett volna állni, de a háromfős társaság folytatta útját, a bűzön is túltéve magukat. Még azt is levideózta a hátul ülő lány, ahogy dől az olajfüst a kipufogóból.

Csak akkor döntöttek a leállás mellett, amikor már a szellőzőrostélyokon is dőlni kezdett a füst az utastérbe, de már késő volt, izzott a motortér és alulról a jobb első ajtónál is felcsaptak a lángok. (A kipufogónak volt egy szeleppel aktiválható, nyitott csatornája is az utastér alatt a hang kedvéért.) Miután elment az olajnyomás, a blokk is megrepedt, olaj és benzin dőlt mindenhonnan.

Végül hiába érkeztek meg hamar a tűzoltók, a teljesen kiégett motor és sérült utasterű Octavia RS lényegében totálkáros lett. Autóhoz nem értő emberek persze követhetnek el ilyen hibát, de a tulaj esetében azért nem egészen erről volt szó: autója csinosítgatásáról és tuningjáról rendszeresen közölt videókat, így a roncs felmérése és „szakszerű" tologatását is megörökítette az utókornak.