Augusztusban mutatkozik be a Vesta 145 lóerős sportváltozata, ízléses optikai tuninggal tálalva.

A Lada két éve már bemutatott egy Vesta Sport-tanulmányt a Moszkvai Autószalonon, idén azonban már a szériaváltozatról rántják majd le a leplet a hazai seregszemlén, augusztusban. Szerencsére a gyári fotók már hamarabb felkerültek a netre, így látható, milyen remek munkát végeztek a dizájnerek Steve Mattin brit formatervező vezetésével.

Finoman, de hatásosan tették sportosabbá a Vesta külsejét a fekete tükörházak, a kiszélesített sárvédők, az ál-légbeömlők és ál-diffúzor, a piros csíkok, feliratok, a dupla kipufogó, valamint a diszkrét hátsó szpojler segítségével.

Szerencsére a futóművet sem hagyták változatlanul, az autó hasát 16 mm-rel közelebb engedték az aszfalthoz, a nyomtávot elöl 35, hátul 15 mm-rel szélesítették ki. Elöl megnövelt teljesítményű tárcsaféket építettek be, és hátul is tárcsára cserélték a dobféket. A 17 vagy – felárért – 18 colos felnikre 205/50, illetve 205/45-ös Continental SportContact 5 gumikat húznak.

A magyar piacon nem kapható 1,8-as szívó benzinmotor teljesítményét 122-ről 145 lóerőre, nyomatékát 170-ről 187 Nm-re növelték néhány klasszikus tuningfogás segítségével, turbófeltöltőt vagy kompresszort nem alkalmaztak. Két éven belül a Renault 1,3-as turbómotorja is megjelenhet a kínálatban, 150-160 lóerővel és kb. 250 Nm nyomatékkal.

A Renault polcairól származó ötfokozatú kézi váltóval nem is megy rosszul az üresen 1211 kg-t nyomó Vesta Sport: 0-100 km/órára 12,1 helyett már 9,6 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége pedig 186 helyett 198 km/óra. Reméljük, egyszer a magyar piacra is eljut, ahol egy 5 millió forint környéki árral még sikeres is lehetne.