Ilyet még nem látott: Mercedesszel gördeszkáztak egy híd korlátján

Persze nem szándékosan. Meglökték a furgont, amitől az felfutott a szalagkorlátra.

Amikor a fehér Mercedes Citan sofőrje ráhajtott az autópálya fölött ívelő hídra, még nem sejtette, hogy másodpercekkel később halálfélelemben fog egyensúlyozni járművével a híd peremén. Annyi történt, hogy a híd elején a Honda CR-V sofőrje figyelmetlenül váltott sávot, oda akart besorolni, ahol a Mercedes haladt.

Az alábbi videón 0:59-nél látható, hogy a Honda meg is lökte a fehér haszonjárművet a jobb első ajtónál, amitől az felfutott a híd szélén lévő két korlátra, amelyeken közel száz méteren át csúszott, mire megállt. Nem sok híja volt, hogy felboruljon, de azért is hálát adhatnak az utasai, hogy nem estek le az autópályára. Mindenesetre a korlátban és a Citanban is tetemes kár keletkezett, de személyi sérülés nem történt.