Míg a piacon sok (főleg európai) gyártó elaludta a trendeket, a Hyundai ott volt a SUV-őrület kirobbanásánál. Azóta sem ül babérjain: háromtagú a divatterepjáró-palettája, és folyamatosan frissíti. Most például megújult Santa Fe, immár 48 voltos technológiát vonultat fel a frissített Tucson, és dízelmotort kapott a Kona. Mindhármat kipróbáltuk.

Santa Fe: a valódi zászlóshajó

Az első Santa Fe 2001-es megjelenése óta a Hyundai több mint másfél millió SUV-ot adott el világszerte, Európában több mint 400 ezer darab Santa Fe talált gazdára az elmúlt 17 év során. 4,7 méteres hosszúságával és 2,7 méteres tengelytávjával a negyedik generációs Santa Fe jelenleg a legnagyobb Hyundai személyautó, egyszerre váltja a korábbi Santa Fe Sport és Grand Santa Fe modelleket.

Elegáns, széles és lapos orra kifejezetten tetszetős, az egész autó beérett prémium autó hatását kelti. Eddig sem volt kérdés, hogy a felsőbb kategóriák felé kacsintgat a méretes SUV, de a korábbi verzió utastere és szolgáltatásai még messze elmaradtak a német, svéd és brit konkurensektől. Ezúttal más a helyzet. A szépen kidolgozott, aprólékos műgonddal megtervezett formaterv, a 3D hatású hátsó lámpák, a stílusos oldalvonal és a masszív megjelenés otthonos, kényelmes és érzéki utastérrel társul.

Öt- vagy hétüléses kiszerelésben

A kopogós műanyagok és az orrot bizsergető szagok a múltban maradtak, burgundi vörös bőr utastér gazdagítja, az új Santa Fe élhető kocsi, és technikailag igen fejlett. A behálózottságra sem lehet panasz, az Apple Car Play, az Android Auto és az élő adatokat (például forgalom, időjárás, üzemanyagárak) megjelenítő navigációs rendszer mellett van vezeték nélküli töltő is.

A Santa Fe hétüléses kivitelben is rendelhető, igaz, a leghátsó sor csak alibi, oda felnőtt ember nem fér be, legfeljebb egy-egy gyermek. A csomagtartó űrtartalma az elődhöz képest 40 literrel 625-1695 literre nőtt az ötszemélyes változatban (a hétszemélyes kivitel hetven literrel kevesebbet ad), s bár a hasmagasság 185 milliméter, komolyabb terepre nem való. Főleg a 19 colos kerekekkel.

Okos 4x4-hajtással minden útfelületen

4x4-es hajtási rendszerében (H-Trac) a forgatónyomaték elosztása a kerekek tapadásának és a jármű aktuális sebességének a függvényében történik. Változtatható módon, külön vezérli a forgatónyomaték elosztását és a fékerőt az elülső és a hátsó kerekeken. A rendszer havon, murván és burkolt útfelületen is javítja a vonóerőt, miközben a kanyarstabilitás is megnövekszik.

A nyomatékelosztás aránya a vezetési mód függvényében változik és a műszeregységen is megjelenik. Sport módban a H-Trac határozottabb gyorsulást tesz lehetővé azzal, hogy a nyomaték egy részét, akár felét hátra küldi. Komfort módban a stabilitást növeli, ilyenkor a hátsó kerekek csak a forgatónyomaték 35 százalékát kapják. Takarékos módban a H-Trac jobb fogyasztást ér el azáltal, hogy az erőt főleg az elülső kerekekre osztja.

Ha csúszós az út, a rendszer automatikusan mind a négy kerékre szétosztja a rendelkezésre álló hajtóerőt. Van egy plusz, úgynevezett okos mód (smart) is, amely a vezetési stílusunkhoz és az útviszonyokhoz alkalmazkodik. Gyorsan reagál a helyzet megváltozásához, ha például nyomunk egy kövér gázt a körforgalomban, a kocsi érzi a boogie-t, és ellenőrzötten sodródik anélkül, hogy megcsúszna vagy felúszna. Erőltetve is semleges marad, alulkormányzottságnak nyoma sincs.

Nyomatékos dízelek és egy szem benzines

Motorválasztéka két dízelből és egy benzinesből áll, mind megfelelnek az új Euro 6d Temp emissziós normáknak. Az R 2.0 dízelmotor kétféle teljesítményszinttel rendelhető: 150 vagy 185 lóerős, 400 newtonméteres nyomatékkal) és hatfokozatú kézi váltóval vagy az új, saját fejlesztésű és gyártású, nyolcfokozatú automatával párosítható. Utóbbi széria a 2,2-es dízel csúcsmodellben (200 lóerő).

A kínálat egyetlen benzinese szívó 2,4 literes és 185 lóerős, ez hatfokozatú automata váltóval és négykerék-hajtással kapható, de aligha lesz az európai autópiac fontos szereplője. Mi is inkább a legerősebb dízellel tettük próbára a Santa Fét, a közel kéttonnás SUV kényelmes, jól vezethető és kezes jószág. Légrugók nélkül is selymesen simítja ki az utat, ringatva kényeztet, de kanyarban azért eléggé feszes ahhoz, hogy tempósan is autózhassunk, miközben fogyasztása visszafogott marad.

A mintegy 80 kilométeres, hegyi szerpentinekkel és rohanós autópálya-szakaszokkal tarkított tesztúton 8,4 literes átlagot mért a fedélzeti számítógép 100 kilométerenként. Bejelentették, hogy a modell hamarosan hibrid és plug-in hibrid változatokkal bővül - várhatóan jövőre. Az új váltó finoman és méltóságteljesen kapcsol, csak akkor késik, amikor egyszerre több fokozatot kell váltania. A kormány mögötti váltófülekkel is kapcsolhatunk, de erre szerintem semmi szükség.

Figyel, nehogy bent maradjon a kisgyerek

A kormányszervót működtető villanymotor közvetlenül a kormányrúdon kapott helyet, így az elődhöz képest jelentősen javult az irányítás pontossága és a visszajelzések minősége. A tesztelt 2,2 literes dízellel autópályán legfeljebb 120-130 km/h-s sebességgel haladtunk, a kocsi nagyon csendes, kiszámítható és nyugodt. Ezzel a motorral 205 km/h az elérhető legnagyobb sebesség, álló helyzetből százas tempóra 9,3 másodperc alatt gyorsul.

A Santa Fe minden olyan aktív biztonsági- és vezetéstámogató technológiával felszerelhető, amit ma az autógyártó kínálni tud, sőt, a szokásos segédek mellett egy világújdonságot is kínál. Az innovatív, hátsó utasra, kutyára, gyerekre figyelmeztető funkció jelez, ha valaki még ül a hátsó ülésen, amikor a vezető kiszáll a járműből. Egy ultrahangos érzékelő ellenőrzi a hátsó üléseket, és észleli, ha ott gyerekek vagy háziállatok tartózkodnak.

A rendszer először a központi kijelzőn, a motor leállításakor megjelenő üzenettel emlékezteti a sofőrt, hogy ellenőrizze a hátsó üléseket. Ha továbbra is mozgást észlel a hátsó üléseken, amikor a sofőr bezárta már az autót, megszólaltatja a dudát és bekapcsolja a vészvillogót. A rendszer akkor is működésbe lép, ha a gyerekek véletlenül magukra zárják az autót. Kipróbáltuk, működik, bár eltelt pár másodperc és megtettem jó pár métert, amíg a magára hagyott kollégával megszólalt a duda.

Nem engedi csak úgy kivágni az ajtót

A mögöttes keresztirányú forgalomfelügyelet új a Hyundainál, rosszul belátható helyről kitolatásnál a rendszer nemcsak figyelmezteti a sofőrt, ha hátulról valamilyen jármű közeledik, de szükség esetén egyúttal automatikusan működésbe hozza a fékeket. A sarkokba épített radarok használatával a rendszer a jármű mögötti teret 180 fokos szögben pásztázza végig. Nem kell külön aktiválni, a váltó hátramenetbe kapcsolásakor automatikusan bekapcsolódik a funkció.

A biztonságos kiszállás segédlet olyankor előzi meg a baleseteket, amikor nyitott ajtónál hátulról egy másik jármű közeledik. Radar segítségével a rendszer észleli a közeledő járműveket, és figyelmezteti a sofőrt, ha valamelyik (gyerekzár nélküli) ajtó nyitva van. Ha a sofőr megkísérli a gyerekzáras ajtókat kinyitni és a rendszer közeledő forgalmat észlel, a jármű automatikusan bekapcsolva tartja a gyerekzárat, és hangjelzéssel figyelmeztet.

Ezek mellett természetesen a Santa Fét is felszerelték elülső ütközésre figyelmeztető rendszerrel, gyalogosfelismerővel, aktívan kormányzó sávtartóval és holttér-figyelővel. A passzív biztonságot a karosszéria nagyfokú ellenálló-képessége garantálja, a 57 százalékban nagy szilárdságú acél építésmód rekordarányt képvisel az eddigi Hyundai járművek között.

A koreai márkánál elsőként ez az autó kapott valódi szélvédőre vetített kijelzőt (a Kona kijelzője egy műszerfalból kiemelkedő műanyag lapocska). A színes, látványos grafikájú és megfelelő fényerősségű, nyolccolos képátmérő zavartalan képet ad nappali megvilágítási körülmények között, minden fontos információt megjelenít (a navigációs utasításokat is), miközben nem vonja el a figyelmét a vezetéstől.

A következő oldalon bemutatkozik a Tucson és a Kona, kérjük, lapozzon!