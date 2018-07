Alighanem 2018 legfontosabb új autója a Ford Focus negyedik nemzedéke. Az első háromból több mint 16 milliót értékesítettek, ennek a mennyiségnek közel a fele Európában talált gazdára, a típus nálunk is a flottások és a magánvásárlók egyik kedvence.

Az elavult és csúnya Escort után elképesztő előrelépést jelentett 1998-ban a modern vonalvezetésű, tágas és a kategória legjobb futóművével rendelkező első Focus, amit aztán a hasonló recept szerint tervezett második és harmadik nemzedék követett. Az első Focus óta lett elvárás minden Fordtól, hogy kategóriájában a legjobb vezetési élményt nyújtsa, amit többnyire hozni is tudnak a modellek.

Semmit sem tartottak meg a régiből

A Ford teljesen új lappal kezdte a negyedik generáció tervezését, az egyliteres benzinmotoron – amit azért jelentősen átdolgoztak – semmit sem vettek át az elődből. Ennek köszönhető, hogy az új Focus nemcsak könnyebb (az alapverzió 1247 kilót nyom vezető nélkül), hanem 20 százalékkal merevebb is elődjénél, sőt, a futómű-bekötési pontok környékén a javulás 50 százalékos. Egy, a régi Focus RS-ből vett megoldás is hozzájárult ehhez: padló üregeibe nedves habot fecskendeznek, ami a fényezéskor a hő hatására megszárad és kitágul, nagyobb merevséget biztosítva minimális súlytöbblet mellett.

A kompakt osztályban átlagosnak tekinthető 4,38 méteres hossz nem változott, de a karosszéria a mai divatnak megfelelően alacsonyabb és szélesebb lett, már csak ezért is jól jönnek a nyitáskor az ajtókból kipattanó műanyag élvédők, amit időközben már a Skoda is lemásolt. Teljesen megváltoztak az arányok attól, hogy az utasteret hátrébb tolták, a tengelytávot 2,7 méteresre nyújtották (+53 mm), a túlnyúlásokat lerövidítették.

Végre hátul is el lehet férni

Az előző Focus egyik nagy hibája volt a szűkös hátsó lábtér, az újnál komoly figyelmet fordítottak arra, hogy ez még egyszer ne forduljon elő. Ennek érdekében növelték meg a tengelytávot, de van még egy változás, ami még több helyet szabadított fel: a korábbi, kissé túlburjánzó műszerfalat egy olyannal váltották fel, ami 10 centivel kevésbé nyúlik be az utastérbe.

Az eredmény magáért beszél, a hátsó lábteret 5 centivel sikerült növelni, de a jó térérzethez az is hozzájárul, hogy a szélesebb karosszéria miatt a válltér is 6 centivel bővült. Ha valamibe bele lehet kötni, az a csupán átlagosnak számító, 375 literes csomagtartó, igaz, az ötajtóssal egyszerre érkező kombi már 608 litert kínál, ami csak 2 literrel marad el az etalonnak tekintett Octaviáétól.

Kicsit olyan az új Focus műszerfala, mintha egy az egyben a Fiestából lett volna átemelve, és ez nem feltétlenül dicséret. Mert az az anyaghasználat, ami egy kisautóban még színvonalas, az egy kategóriával feljebb legfeljebb csak átlagosnak számít. A hat éve bemutatott Golf még mindig jobb minőségérzetet nyújt, elsősorban azért, mert a Fordban sok az olcsó hatású, kemény, rideg tapintású műanyag, a szemmagasság alatt szinte mindenhol ilyet találni, még a két első ülés között is.

HUD, érintőképernyő, wifi, okoskulcs

Meglepő, de digitális műszeregység továbbra sincs, viszont a fizikai gombok számát megfelezték, mivel a funkciók nagy része már az érintőképernyőre került, amiből kétféle méretű létezik. Szerencsére azért a klíma még hagyományos gombokat kapott, és a SYNC 3 menürendszernek is vannak közvetlen funkciógombjai, például a hangerőállító és a hangoló is tekerőgombokat kapott.

A jobb minőséget jelzi, hogy az illesztési hézagok összementek, hogy jutott az ajtókra párnázott könyöklő, és hogy az ajtórekeszek belsejét is flokkolták, így nem zörögnek bennük a holmik. Kár, hogy a matt flokkolásból kihagyták a műszerfal felső részét borító, puha, habosított műanyagot, mert veszettül tükröződik a szélvédőben.

Súlyosbítja a helyzetet, ha az újdonságnak számító, 145 ezer forintba kerülő head up displayt is megrendeljük a Focusunkba, mert a kihajtható plexire vetítő berendezés fényes műanyag borítása még ennél is jobban tükröződik, és akkor arról még nem is szóltam, hogy ha az ember egyszer észreveszi a télen roppant hasznos fűtőszálakat a szélvédőben, akkor utána már minden beüléskor fogja.

Megjelent az extralistán a vezeték nélküli telefontöltő is, és már beépített modemet is lehet venni, ami 10 eszköznek kínál wifi hozzáférést, és egy applikáción keresztül arra is lehetőséget ad, hogy a távolból ellenőrizzük az Focus helyzetét, állapotát, üzemanyagszintjét, nyissuk az ajtókat vagy – automata váltó esetén – beindítsuk a motort és a klímát.

Ford-specialitás a MyKey, amivel például be lehet állítani, hogy a friss jogsis kamaszgyerek ne kapcsolhassa ki a menetstabilizálót, hogy ne hallgathasson zenét övbekapcsolás nélkül, vagy hogy ne léphessen át egy előre beállított sebességet.

Szinte mindent tud, amit a prémiumautók

Nagyot lépett előre a vezetéstámogató rendszerek terén is a Focus, pedig már a régi sem állt rosszul. Az adaptív tempomat már dugóban is használható, aktív sávtartóból kettő is van (a vészhelyzetet kivédő széria, a sáv közepén tartó kényelmi feláras), a parkolóasszisztens pedig okosabb, mint valaha: automata váltóval már a váltót, a gázt és a féket is kezeli, amúgy az autónál minimum 110 centivel hosszabb helyre tud beállni.

Ha akadály kerül a Focus elé, a kormány a megfelelő oldali nyomaték csökkentésével segíti a vezetőt a kikerülési manőver végrehajtásában, a vakításmentes, 317 ezer forintba kerülő adaptív LED fényszóró pedig a szélvédőkamera jeléből már azelőtt tudja, mikor kell bevilágítani a kanyarba, hogy elfordítottuk volna a kormányt.

