Az Opelnél a tulajdonoscsere óta minden lehetőséget megragadnak, hogy a márka biztos jövőjéről beszéljenek. A frissített SUV motorkínálat kapcsán azonban azt is elmondták, mire számíthatunk az európai fogyasztásmérési változások nyomán. NEDC, WLTP, RDE – lássuk, mik ezek!

Úgy fest, a most már ötmárkás (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) PSA-csoport jó lóra tett az egyesüléssel. 2018 első félévében rekordszámú eladásról számoltak be a francia központú cégnél. Ennek egyik motorja az Opel három szabadidő-autója, a Mokka X, a Crossland X és a Grandland X, derült ki az 1. FSV Mainz 05 csapat focipályáján, pontosabban, mivel a fűre lépni tilos, annak VIP szalonjában tartott sajtóeseményen.

Németországban az Opel a legkeresettebb SUV márka volt az év első 5 hónapjában, míg a teljes európai piacot nézve január-április között vezették a SUV B-szegmens (Mokka, Crossland) eladásait. Ezek persze szelektív statisztikák, de a 2012 óta több mint 900 ezer példányban értékesített Mokka mellé alig egy év alatt bő 200 ezer darabbal zárkózott a Peugeot-technikát használó Crossland és Grandland, tehát nyugodtan elhihetjük a gyáriaknak, hogy az Opel crossoverek és SUV-ok sikeresek.

Tisztítókúrán a Crossland-motorok

Mivel mindhárom modell friss (a Mokka facelift is csak másfél éve érkezett) sok újdonságra nem számítottunk e bemutatón, de azért egy-két változás van. A család belépőszintjének számító Crossland X-ben új, hatfokozatú kézi váltót kapott az 1,2 literes benzinmotor 110 és 130 lóerős változata, de továbbra is elérhető a szívó, 81 pacis alapgép is, öt sebességgel.

A változatlan teljesítmény mögött a lényeg: ezek az erőforrások már megfelelnek a 2019 szeptemberétől életbe lépő Euro 6d-TEMP előírásoknak, amiről alább még szó lesz. Ez igaz az 1,5 literes dízelre (102 LE) is, ám a Mokka X régebbi, GM-fejlesztésű motorjainál már nem ilyen egyszerű a helyzet. A 140 lóerős 1.4 Turbo LPG-vel is tankolható változata, illetve az 1.6 Diesel 110 lóerős verziója még nincs a legújabb elvárások szerint certifikálva.

A többi motor (1.4 Turbo 120 és 140 LE, 1.6 Diesel 136 LE) már tudja ezt a szabványt is. A gyáriak nem említették, de nekem az is feltűnt, hogy a facelift alkalmával bemutatott, 152 lóerős, automataváltós és négykerék-meghajtásos csúcsmodell hiányzik a kínálatból – az talán nem tudta teljesíteni az új elvárásokat.

Nyolc sebességfokozat a Grandlandban

A Grandland X orrába csak 130 lóerővel kérhetjük a háromhengeres benzinmotort, az 1.5 Dieselt pedig szintén 130 lóerő mozgatja. Megmaradt a 2.0 Diesel (177 LE), az igazi újdonság azonban egy nyolcfokozatú automataváltó (EAT8), mely elvileg mindhárom motorral párosítható.

Ezzel még Peugeot modellekben sem találkoztunk, tehát először Opel jelvénnyel lehet hozzáférni, bár a hazai árlista szerint a benzinmotorhoz nem rendelhető – talán mert az a kombináció az egyetlen a Grandlandban, ami még nem kapta meg az Euro 6d-TEMP elismerést. A kis dízellel röviden kipróbálhattuk az új váltót, és kellemes szerkezetnek tűnik, ahogy elődje, az EAT6 is az volt.

Gyorsan vált, nem nyúlik, és nem jön zavarba a hirtelen manőverektől sem, jó kis modern automata. Ennek ellenére inkább a nyugodt autózást részesítettük előnyben, mert a testes Grandlandban az 1,5 literes dízel nem sportmotor, a német autópályán 160 körül kezdett kifogyni a szuflából.

További kulisszatitkok

Az új manuális váltót is kipróbáltuk a Crosslandban, a 130 lóerős 1,2 literes motorral, és életképes csomagnak tűnik elsőre. Itt inkább a futómű hangolása, a kormány áttételezése jelzi, hogy békés kocsizás a cél, mert a motor a méretét meghazudtolóan dinamikus, ha jól keverjük a fokozatokat. Az új váltó könnyen mozog és jó a fokozatkiosztása, a kulissza határolása azonban nem a legerősebb, gyakorlatlan kéz akár mellé is válthat.

E bemutató azonban nem elsősorban a vezetési élményről szólt, arról a német kertvárosok simára vasalt, és vonalzóval rajzolt útjain nem sok derült ki. Szerencsére a gyáriak nagyon közlékenyek voltak azzal kapcsolatban, milyen kihívásokat jelentenek a nemsokára kötelező érvényű új károsanyag-kibocsátás mérési normák, és ez jóval érdekesebbnek bizonyult.

Azt mindannyian tapasztaljuk, hogy a jelenlegi szabvány (NEDC) szerint mért és megadott gyári értékek köszönőviszonyban sincsenek a valós fogyasztással. Ezzel még nagyjából együtt lehetett volna élni, ám jött a dízelbotrány és kiderült, hogy a károsanyag-kibocsátás terén is csak annyit érnek e mérések, mint a papír, amire nyomtatták őket.

Laboratóriumi mérés, de reálisabban

Mindez már komoly gond, hiszen számos országban éppen a kibocsátási adatok alapján kerülnek adó- vagy biztosítási osztályba az új autók, tehát eurómilliós kérdés, hogy megbízhatóak legyenek az adatok. Ezért vezették be 2017. szeptember 1-én a nem is európai, hanem világszabvány WLTP normát. Bár továbbra is laboratóriumi mérés, sokkal inkább közelít a valósághoz az NEDC-hez képest.

20 helyett például 30 percig tart, 11 helyett 23,25 kilométer a hossza, jóval magasabb az átlagos- és a maximális sebesség is. Sőt, végre a tömeget is figyelembe veszik, hiszen míg eddig kizárólag a legkevésbé felszerelt, tehát legkönnyebb alapmodellt tesztelték, addig a WLTP a minden hájjal megkent, jóval nehezebb csúcsmodellt is méri, majd a kettő átlagát veszi figyelembe, bonyolult számítások alapján.

A WLTP tehát a valósághoz sokkal közelebbi eredményeket ad, és 2018 szeptemberétől már csak olyan új autót lehet forgalomba helyezni, ami átment ilyen teszten. Néhány modell, illetve motorvariáns éppen azért tűnik el mostanság a kínálatból, mert nem sikerül időben megoldani a szabványos mérést, vagy a szükséges műszaki fejlesztést.

Igazmondóak lesznek a prospektusok?

A marketingeseknek azonban nem kell hirtelen megugró fogyasztás miatt magyarázkodni, az NEDC ugyanis nem múlik el csak úgy. Egyrészt a már említett adó/biztosítási kategóriákat eltart egy ideig, míg átállítják az új normákra, másrészt az EU által meghatározott, a gyártók teljes modellpalettájára vonatkozó, 2020-as CO2 cél is a NEDC szerint lett megadva anno.

Mi történik tehát? Átszámítják a WLTP értékeket NEDC-re, és a plakátokon továbbra is ezt olvashatjuk majd. De azért a prospektusok, illetve a kereskedők részletes anyagai bizonyára már az új, valósághűbb adatokat is tartalmazzák majd. Van, amelyik gyártó (köztük az Opel) már most feltünteti egyes modelljeinél az új fogyasztásadatokat, mások kivárnak őszig.

Azért mégis előírás lesz a közúti mérés

Van azonban egy még érdekesebb fejlemény, a már említett Euro 6d-TEMP. Ezt a 2019 szeptemberétől kötelező szintet csak olyan autó ugorja meg, amit nemcsak laborban, de valós, országúti körülmények között is teszteltek (RDE szabvány). Mivel a laboron kívüli méréseknél nagyobb tűréshatárt kell elfogadni a szabványosított mérőberendezéstől (PEMS), ezért itt egy szorzót állapítottak meg a törvényhozók.

A 6d-TEMP esetében a laborban mért kibocsátási érték legfeljebb 2,1 szeresét, míg a típusengedélyeknél 2020. január 1-től bevezetendő 6d esetében már csak a másfélszeresét engedélyezték. Újautó-értékesítésekre csak majd 2021-től lesz ez a szigorú szabvány érvényben.

Azért az Opel képviselői hangsúlyozták, hogy aki 6d-TEMP szabványú kocsit választ, nem kerülhet olyan helyzetbe, mint sok korábbi dízel gépkocsi tulajdonosa, hogy egyszerűen kitiltják bizonyos városokból. Reméljük tényleg így lesz, hiszen nemcsak a tulajdonosoknak, de a környezetünknek és egészségünknek is jót tenne, ha végre nem csak papíron lennének tiszták a kocsik.