Bemutatták az Audi Q3 Győrben készülő második generációját, amelynek használhatósága is jelentősen javult.

Az új Audi Q3 lényegesen sportosabb megjelenésű elődjénél. Ennek szellemében függőleges lamellákkal tagolt, nyolcszögletű Singleframe hűtőrácsot és nagyméretű légbeömlő nyílásokat kapott.

A karcsú fényszórók ék alakban lejtenek befelé, s háromféle kivitelben szerepelnek a kínálatban – egészen a Matrix-LED technológiáig, amelynek adaptív távolsági fénye intelligens szabályozással világítja meg az utat. A terepjárós karaktert kontrasztárnyalatú kerékjárati borítások hangsúlyozzák.

A megújult utastér központi eleme a fényes fekete üveghatású felületbe integrált MMI érintőképernyő. Ez a légkondicionáló berendezés alatt elhelyezett kezelőpaneljével együtt tíz fokkal a vezető felé fordul. Minden kijelző, gomb és szabályzó ergonomikus elhelyezést kapott.

Elődjéhez viszonyítva az új Audi Q3 csaknem minden méretében nőtt, hosszúsága 4485, szélessége 1856, míg magassága 1585 milliméter. 77 milliméterrel megnyújtott tengelytávja széleskörűen variálható térkínálatot tesz lehetővé. A hátsó ülés hosszirányban 150 milliméterrel eltolható, 40:20:40 arányban három részre osztott támlájának állásszöge pedig hét fokozatban állítható.

A csomagtartó térfogata a hátsó ülés, illetve támlája pozíciójától függően 530-tól egészen 1525 literig terjedhet. A csomagtérpadlózat háromféle szintre állítható be, a kalaptartó pedig használaton kívül alatta is elhelyezhető. Extrafelszereltségként elektromos mozgatású csomagtérajtó is rendelhető, amely lábmozdulatokkal is nyitható, illetve zárható.

Az új SUV-modell kezelési és kijelzőkoncepciója egészen alapjaitól megújult, az Audi nem kínál többé analóg műszereket. Már szériafelszerelésként is 10,25 col átlójú kijelzőfelülettel működő, digitális kombinált műszeregység tűnik fel a fedélzeten, ami a multifunkciós kormánykerékről is kezelhető. Az MMI Navigációs rendszer plusz csúcsfelszereltség esetében a kijelzők az Audi virtual cockpit kijelzőfelületén jelennek meg, amely számos további funkcióval is szolgál, és egy 10,1 col képátlójú érintőképernyő egészíti ki.

Kívánságra a nagyobb méretű Audi virtual cockpit plus is rendelkezésre áll, háromféle üzemmódja közül az egyik kimondottan sportos megjelenésű. Kívánságra a Google Earth is rendelkezésre áll, a hibridrádió pedig mindenkor a legjobb pillanatnyi vétel szerint vált az URH (FM), a digitális vétel (DAB) és az online adatfolyam (Online-Stream) között.

Piaci bevezetésekor összesen négy motorváltozat – három benzin és egy dízelüzemű – szerepel az új Audi Q3 palettáján, első-, illetve quattro összkerékhajtáshoz csatlakozva. Az erőforrások teljesítménypalettája 150-230 LE-ig terjed. Mindegyik motor négyhengeres, közvetlen befecskendezésű és turbófeltöltésű. Az erőátvitel feladatát hatfokozatú manuális vagy különösen gyors működésű, hétfokozatú S tronic sebességváltó látja el.