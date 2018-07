Az elmúlt években az autóipari hírek nagy része a SUV-okról szólt, amelyek lassan minden hagyományos kategóriában alternatívát kínálnak a vevőknek. Ennek ellenére a Peugeot bátor lépésre szánta el magát, amikor teljesen megújította középkategóriás modelljét. Az új 508-ast különleges környezetben próbálhattuk ki.

Mind a Citroën, mind a Peugeot márka alapos átalakuláson ment át az elmúlt években. Ráadásul nemrég az Opelt is felvásárolták, tehát nem unatkoznak a franciák. Természetesen a PSA-csoport sem maradhatott ki a SUV-őrületből, a Citroen C3 Aircross egyike az üdítő színfoltoknak a kompakt méretosztályban, míg a Peugeot 3008-cal rögtön egy Év Autója díjat is bezsebeltek tavaly, és népszerűségére azóta sem lehet panasz.

Ám szerencsére nem feledkeztek meg a klasszikus modellekről sem: hamarosan érkezik a vadonatúj 208 és a 2008, a 308 is átesett egy faceliften. Volt azonban egy típus, amelynél egyre égetőbb volt a generációváltás, ez pedig a lassan nyolc éve gyártott 508-as.

Nem csak német és japán cégautó létezik

A középkategóriás limuzinok között máig éles a verseny, ugyanis itt elég magas a céges, flottás vásárlók aránya, akik a mai napig általában kevésbé preferálják a SUV-kat, így a magasabb beosztású dolgozók inkább ezek között válogathatnak. Itt a nem prémiummárkák közül a legtöbben a Volkswagen Passatot tekintik referenciának, de erős a Mondeo-Insignia duó is.

Mindezekkel a franciák a közelmúltig igazából csak a Renault Talismant tudták szembeállítani, de most itt az új 508-as, és a Peugeot láthatóan komolyan vette a feladatot. Meg is adták a módját a nemzetközi menetpróbának, hiszen egy exkluzív helyet, Monte-Carlót és a Riviérát választották helyszínéül.

A rövid sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a cél egy „radikális szedán” megalkotása volt, és miután élőben megpillantottam az autót, úgy gondolom, ez sikerült is. Az elődre még nyomokban sem hasonlító újdonság nagyon impozáns megjelenésű. Megtaláljuk a legújabb Peugeot-k részleteit is rajta, de emellett teljesen önálló egyéniség és merész, elegáns, ugyanakkor sportos látvány.

Limuzin vagy ferdehátú? Talán egyik sem

Különleges fellépésében nagy szerepe van annak, hogy hagyományos szedán helyett inkább ötajtós kupéforma; széles és lapos orral, dögösen lejtő tetővonallal. Azért nem feledkeztek meg a praktikumról sem, mivel a csomagtérfedél a hátsó szélvédővel együtt nyílik fel (e szempontból inkább a VW Arteon vetélytársa, mint a Passaté).

Közelebbről megnézve nem találunk rajta túlbonyolított részleteket, nincsenek szétszabdalt lemezfelületek, össze-vissza futó élek és domborítások, mégis nagyon látványos az összhatás. A formavilág szerves részei az első-hátsó lámpák, amelyek önmagukban is sokat hozzátesznek a megjelenéshez. A keskeny első fényszórók szélein lévő jókora függőleges ledcsíkok a menetfény és az index funkcióját látják el.

Ezeket az oroszlán karmaihoz hasonlítják a tervezők, de keretet is adnak a orr-résznek és messziről is azonnal felismerhetővé teszik az autót. Hátul sem kevésbé látványos a világítás, a teljesen LED-es rendszer egy keresztben végigfutó, füstszínű búra mögé került. Kikapcsolt állapotban semmi sem látszik, bekapcsolva viszont felbukkannak a függőleges piros csíkok (oroszlánkarom ugye...).

Színváltó fényezés és keret nélküli ajtó

A fotókon is látható tesztautón mindezeken felül a hatalmas és látványos formájú, 19 colos felniszett és gyöngyházfényezés is rendesen megdobta az összhatást. Utóbbi részben színjátszó is, sötétben szinte mélyvörös, míg napfényben vakítóan piros, remekül illik hozzá, de ugyanez elmondható a többi színről is: akár a fehér, akár a kétféle kék vagy a szürke is remekül mutat rajta.

Lassan ideje beülni, ám ekkor szembesülünk még egy izgalmas részlettel, ugyanis keret nélküliek az ajtók, ez pedig meglehetősen ritka a „kommersz” kategóriában. Ennek a megoldásnak van azért hátránya is, mégpedig a szélzaj, de ezt háromszoros szigeteléssel igyekeztek kiküszöbölni.

Az impozáns külső után az utastérben sem fogyott el a fantázia, sőt. Olyan futurisztikus műszerfal fogad minket, amiről elsőre azt gondolnánk, hogy ez valami tanulmányautó. Nem is járunk messze az igazságtól, mert valóban innen érkezett az inspiráció. A 2014-ben bemutatott Exalt Concept adta a fő irányvonalat és apróbb finomításokkal az ott látott beltér valósult meg az 508-asban.

Értelmetlen lenne a head-up kijelző

Az i-Cockpit nem is volt kérdés, de akárcsak a külső, a beltér is teljesen egyedi, miközben részleteiben illeszkedik a franciák legújabb típusaihoz. A teljesen digitális műszerfal olyan magasan van, hogy értelmét vesztette a HUD, így ilyet még felárért se kérhetünk hozzá. Nekem nagyon tetszettek a vékony és széles légbeömlők, illetve az, hogy csak a felső részük van krómkeretbe foglalva.

Örülhetnek a „tablet-ellenesek”, mert az immár 10 (alapáron 8) colos, szélesvásznú kijelző szerves része a műszerfalnak, alatta megmaradtak a fém zongorabillentyűk is. Minimális a gombok száma, letisztult és rendkívül modern az összhatás, persze a csúcskivitelben lévő bőr-alcantara vagy nappabőr kárpitozás és a lakkozatlan faberakások a luxushatást is erősítik.

Itt hadd említsem meg a minőséget, amire nem sok rossz szavunk lehet. Noha a kipróbált autók még szinte előszériásak voltak, ez sehol sem látszott meg rajtuk. Szó sem volt zörgésről, nyöszörgő, lötyögő elemekről, hibás illesztésekről, az anyagminőség is rendben van.

