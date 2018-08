Végre terepezni is lehet az új Skoda SUV-val

A Karoq új, Scout változatát az őszi Párizsi Autószalonon mutatja be a cseh gyártó. Már alapkivitelében összkerékhajtással készül, de nem csak emiatt alkalmasabb terepezésre a normál Karoq-nál.

Akárcsak az Octavia Scout és a Kodiaq Scout, a Scout-család legifjabb tagja is már alapkivitelben összkerékhajtással készül, emellett egyedi stílusjegyek is utalnak terepes képességeire.

Polírozott alsó védőlemezek, krómozott és ezüstszínű karosszéria-kiegészítők, markáns kerékjárati burkolatok, színezett üvegek és sárvédőre tett Scout-feliratok különböztetik meg a normál Karoq-tól a Scoutot, illetve egyedi tervezésű 18 és 19 colos keréktárcsákat is terveztek hozzá.

Az utastérben az új kárpitokkal és fekete-barna kontrasztárnyalatú díszvarrásokkal készült ülések jelentik a különbséget. Extraként digitális műszeregység is kérhető, a menetprofil-választás pedig már terepes (offroad) beállítást is kínál, ami a hajtásra és a vezetéssegítő elektronikák érzékenységére is hatással van.

A terepre optimalizált Karoq-ot kizárólag az 1,5-ös 150 lóerős benzinessel és a kétliteres dízellel lehet majd rendelni, utóbbi 150 vagy 190 lóerős lehet.

A Karoq-család másik párizsi újdonsága a 190 lóerős TSI benzinmotorral is rendelhető sportfutóműves, sportüléses, 19 colos kerekekkel és egyedi lökhárítókkal felpimpelt Sportline kivitel lesz.