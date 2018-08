Ezzel az autóval nyomná le a Volkswagen a Suzuki Vitarát

A német gyártó újabb ízelítőt adott a hamarosan érkező kis szabadidő-autójából, a T-Crossból.

A Volkswagen ezúttal az új kis SUV csomagtartójáról árult el részleteket. A T-Cross csomagtere 385 literes, ami azt jelenti, hogy a Suzuki Vitarára 10 litert ver, igaz, az azonos technikára épülő Seat Aronától 15 literrel viszont kikap.

A Volkswagenben azonban el lehet dönteni, hogy a hátsó lábtér vagy a csomagtartó legyen nagy: ha sínen csúsztatható hátsó üléseket teljesen előretolják, akkor a poggyásztér 455 literre nő.

Ha pedig a hátsó üléstámlákat le is hajtják, akkor közel 1281 literes lesz a rakodótér. Ha még ez sem lenne elég, akkor az első utasülés támláját is le lehet dönteni, ami hosszú tárgyak szállításánál jöhet jól.

A 4 méternél alig hosszabb T-Cross világpremierje októberben lesz, az értékesítés 2019 elején kezdődik Európában. A motorkínálat gerincét a 95 és 115 lóerős változatban is kérhető háromhengeres 1.0 TSI motor adja majd, amit kézi és DSG váltóval is meg lehet majd rendelni. Ha az Aronából indulunk ki, akkor összkerékhajtás várhatóan nem lesz rendelhető, de ez ebben a szegmensben nem is elvárás.