A tavalyi világpremier után a napokban végre testközelből is megismerhettük a Honda CR-V 5. generációját. Magyarországra csak októberben jön, egy új 1.5 turbós benzinessel és 7,8 milliós alapárral. Dízel helyett pedig benzines hibrid lesz a csúcs, de csak jövőre.

Elnézve szemből, majd profilból, ember legyen a talpán, aki komoly tétben merne fogadni, hogy biztosan kiszúrja, melyik a Honda CR-V 4., illetőleg az 5. generációja. Persze a győztes csapaton, jelen esetben a dizájnon hiba lett volna változtatni, hiszen az elmúlt három teljes évben osztályának egyik legnagyobb példányszámban eladott modellje volt ez a kompakt japán SUV, 2018 első félévében is több mint 300 ezer fogyott belőle a világon.

Csak a fabetét nem kéne

Belül nem spóroltak a faszerű dekorbetétekkel, amelyek a műfajban igényesnek mondhatók, de a kézzel dédelgetett természetes mahagónihoz képest ordítóan gagyik. Ugyanez vonatkozik az álcsiszolt álfémbetétekre is. Kár ezért az izzadságszagú prémiumkodásért, a megmunkálási és összeszerelési minőség ugyanis osztályon felüli, és a többi felhasznált anyag is jó minőségű és tartósnak tűnő.

Digitális lett a műszerfal, sőt, a jól felszerelt változatokban már head up display is van, ami azonban nem a szélvédőre, hanem csak egy felhajló plexire vetíti a legfontosabb menetadatokat. A Civicből ismert, nehézkesen kezelhető és ósdi grafikájú Honda Connect központi menürendszer 7 colos érintőképernyőn fut, és szerencsére Apple CarPlay és Android Auto kapcsolat kiépítésére is alkalmas, ami nagyban javítja a használhatóságát.

Megint hét fő

A Honda, igazodva a legújabb trendekhez, végre előállt a hétszemélyes utastérrel. Azazhogy ez így megfogalmazva erős megszépítése a valóságnak, a gyakorlatban az 5+2 kialakítás a helyes meghatározás.

A többinél kisebb, vékonyabb és fix ülőlapú két leghátsó ülésre ugyan tornamutatvánnyal be tud mászni két normál felnőtt úgy, az előttük lévő helyekre is felnőttek ülhessenek, de leghátul ülni igazából csak gyerekeknek kényelmes, de ez egy jóval nagyobb Volvo XC90-ben is így van.

Hosszú távon tehát a 4 felnőtt a szélekre és a 3 gyerekülés konfiguráció az ideális, ami baráti családdal, avagy nagyszülőkkel közös nyaralások alkalmával intimebb és olykor „csapatépítősebb”, de egyúttal jóval takarékosabb megoldás a kétautós konvojnál. A csomagtér ilyenkor persze a jelképes 150 literre zsugorodik, egy tetődobozzal azonban a szükséges holmikat sem kell nélkülözni.

Belül akkora, mint egy egyterű

Mindjárt más a helyzet, ha csak négy nagy ember jön. Számukra fejedelmi kényelmet nyújt a kompakt SUV, a helykínálat minden irányban bőséges, a hátsó ülést ráadásul sínen is lehet tologatni 15 centis tartományban.

A 4,6 méteres hossz maradt, amennyi az elődé volt, a tengelytávolság ellenben 3 centivel növekedett. Ez jelentős térnövekedést eredményezett a B oszloptól hátrafelé, a középső sor eddig sem kicsi lábtere 5 centit nőtt. Viszont a csomagtartó 30 literrel összement (de így is 561 literes), a hétülésesben pedig további 89 liter esett áldozatául az extra üléseknek, akkor is, ha azok le vannak hajtva. Minden bizonnyal a jövőre érkező, csak ötülésesként elérhető hibrid változat akkucsomagja is elvesz majd pár litert.

A CR-V már nem lesz elérhető a Sense csomag nélkül, amely olyan vezetősegédeket tartalmaz, mint az aktívan kormányzó sávtartó, a holttér-figyelő vagy a fékező és gyorsító, dugóban is használható intelligens tempomat. Ez a Honda által kifejlesztett, 2015-ben bevezetett rendszer a többsávos utakon képes megjósolni, hogy a szomszédos sávokban haladó autók irányváltásra készülnek-e, és ezt is figyelembe veszi a sebesség megválasztásakor.

