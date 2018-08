Nagypapák rettegtek a magyar ralibajnok mellett

Néhány szerencsés nagypapa beültetett a négyszeres magyar ralibajnok, Herczig Norbert mellé.

Öt szerencsés nagypapa ülhetett be a 280 lóerős, összkerekes Skoda Fabia R5 navigátorülésébe, a négyszeres magyar ralibajnok mellé. A szerencsés nagyszülőket maga Herczig Norbi választotta ki a jelentkezők közül, a tesztkörökről pedig egy látványos kisfilm is készült, melyben azt is láthatjuk, hogy a nyerteseket egy oldtimer Skoda 1202 vitte a helyszínre.

"Nagy meglepetés és egyben fantasztikus érzés volt, hogy a nyertesek között egykori raliversenyzőkre is bukkantunk" - emlékezett vissza Herczig Norbert. "Volt olyan ralis nagypapa, aki éppen aznap ünnepelte a születésnapját, a felesége pedig titokban nevezte a játékra.

Egy másik nyertes 30 évvel ezelőtt pont egy ©kodával versenyzett a Veszprém-ralin, így számára valóban feledhetetlen élmény volt visszaülni a jól ismert márka új autójába. Igazán megható volt látni a 30 éve készült fotókat" - tette hozzá a többszörös bajnok.