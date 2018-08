Itt a bizonyíték, hogy egy Lada mindent kibír

20 tonnát tettek a tetejére, és még akkor is képes volt gurulni, utána meg simán elhajtott.

A legtöbb autónak a tetejére 100 kilót lehet tenni, a videón azonban ennek a 200-szorosát, 20 tonnát tettek a szerencsétlen autó tetejére. Minden bizonnyal a függőleges ablakok és tetőoszlopok is hozzájárultak ahhoz, hogy nem rogyott össze a karosszéria, de így is bámulatos, amit kibírt az autó. Sőt, a teherrel együtt is képes volt gurulásra, és a konténer levétele után úgy hajtott el, mintha mi sem történt volna.