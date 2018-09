Egy osztrák férfi annyira beleszeretett a Volkswagen legendás típusába, hogy 116 különleges példányt gyűjtött össze belőle. Megnéztük a nem mindennapi kollekciót.

Talán nincs olyan ember akad a világon, aki jobban rajongana a Volkswagen Golfokért, mint Jozef Juza. Az osztrák kéményseprő, amikor először ült bele egy egyes Golfba, azonnal úgy érezte, hogy ezt a kocsit tökéletesen rá szabták. Nem csak a jellegzetes, Giugiaro által megálmodott forma, hanem a kényelmes üléspozíció, a mindennapi használhatóság és a könnyű vezethetőség együtt fogta meg.

Ettől kezdve a Golfok rabjává vált, úgy érezte, hogy minden élethelyzetre kell neki egy ilyen kocsi. Elkezdte a hirdetések bújását, és kisvártatva ott tartott, hogy munkába egy első generációs Caddy-vel járt (a Golf I pickup változata), nyárra volt egy Udo Brinkmann-féle kabriója, télre egy emelt futóműves, összkerekes Country-ja, amikor pedig sportosabb élményre vágyott, akkor a GTI-jét használta, de volt a családi utazásokra egy Caddy lakóautója is.

Öt autó nem volt elég

Akkor jött rá, hogy valódi függő lett, amikor egy veterán kiállításon úgy vásárolt meg egy szép állapotú első generációs Golfot, hogy a beszerzést racionális okokkal már nem tudta magának sem megmagyarázni. Azóta még több mint száz Golfot vásárolt a világ minden pontjáról, leginkább különleges, nehezen beszerezhető példányokat, amiket nem lehet minden sarkon látni.

Általában nem konkrét típusokat keresett, inkább, amikor rálelt valami érdekességre, lecsapott rá. Sokszor volt, hogy olyan autót is megvett, ami a tulajdonos szemében már bontószökevénynek számított, ő azonban meglátta benne a különlegeset. Az ilyen autóknál a trélerezés néha többe került, mint maga a négykerekű, ennek ellenére jobb nem belegondolni, hogy összesen mennyi euró állhat az autókban, melyek közt találni makulátlan állapotút éppúgy, mint ütött-kopott, felújításra szorulót is.

Elsősorban az első három Golf-generáció érdekli, az aktuális, hetedik nemzedékből például nincs is a gyűjteményben, azt már túl modernnek tartja, nem igazán kedveli. A legújabb autója egy hatodik generációs kombi, amelynek az a különlegessége, hogy egy kizárólag Hollandiában árult, ablakok nélküli haszonjármű-kivitel.

Budapesttől két óra alatt elérhető

A gyűjteményt a kéménysepréssel foglalkozó vállalkozása telephelyén, egy Bécstől 30 kilométerre lévő faluban, Stockerauban tárolja egy nagy csarnokba zsúfolva. Múzeum, szerviz, és raktár fura elegye az épület, amely az autók mellett csordultig van különböző volkswagenes relikviákkal, alkatrészekkel, prospektusokkal, modellekkel, sőt, egy terepasztalon még a wolfsburgi gyár kicsinyített mását is meg lehet benne tekinteni.

Sajnos az utóbbi időben már lassult a beszerzések üteme, mivel már így is alig férnek el az autók a nagy, fedett csarnokban. A gyűjtemény egy részének, így a reptéri lépcsős Caddy-knek és az egyes Golfból házilag épített sztreccs limónak például már csak az épületen kívül akadt hely.

Melyek a legérdekesebb Golfok a gyűjteményből?

Juza több mint 10 ezer eurót fizetett 2004-ben a világ legidősebb Golfjáért, amely egy kézzel összeszerelt, kék színű, előszériás példány 1973 októberéből, három hónappal a sorozatgyártás megkezdése előttről. Ennek az autónak nem csak az a különlegessége, hogy 35 éves, és, hogy sok alkatrésze még a Bogárból származik, hanem az is, hogy tolóajtóssá alakította első tulajdonosa, a Lunke & Sohn cég, amely a 70-es években az ajtózsanérokat szállította a Volkswagennek. A Golfok ősapja 14 évig járta a kiállításokat Európa-szerte, aztán egy gyűjtő vette meg, és újította fel. Tőle vette meg a kéményseprő, és azóta is ez a legnagyobb becsben tartott szerzeménye.

A másik igen értékes autója egy Golf II Limited, amelyet szintén kézzel gyártottak, de nem Wolfsburgban, hanem Hannoverben, a Volkswagen Motorsport központjában. Mindössze 70 darab készült belőle 1989 és 1990 között, a különlegességét a 16 szelepes, G-feltöltős, 210 lóerős motor és az összkerékhajtás adja. Ez egy igazi báránybőrbe bújtatott farkas, 0-ról 100 km/órára 6,5 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége 230 km/h. A 2004-es R32 megjelenéséig ez volt a leggyorsabb utcai Volkswagen, mai értéke körülbelül 15 millió forint, de Juza úr olyan példányról is tud, amely 25 millió forintnak megfelelő euróért cserélt gazdát.

Szintén említésre érdemes a Rally Golf, ami a 90-es években sok kamasz fiú – köztük a szerző – szobájának falát díszítette. A szögletes fényszóróiról és szélesített sárvédőiről könnyen felismerhető sportváltozatot 160 lóerős, G60-as motor hajtotta, és a Syncro összkerékhajtás ebből sem hiányzott. Több mint kétszer annyiba került, mint a 139 lóerős GTI 16V, és csak 5000 darab készült belőle Brüsszelben.

De Juza tulajdonában található egy elektromos hajtású CitySTROMer Golf is, amely az RWE német energetikai cég közreműködésével épült 1982-ben. Ez volt az egyik első mindennapi használatra alkalmas elektromos autó, körülbelül 25-öt gyártottak belőle, de ezen kívül már csak két megmaradt példányról tudnak a világon. Az 31 lóerős autó nem lehet túl fürge, mivel az Exide akkumulátorokkal 1,5 tonnát nyom, másfélszer annyit, mint egy normál egyes Golf.

A gyűjtemény értékes darabja még az igen ritka, ötajtós egyes GTI, a mindössze 50 példányban készült, a német Auto, Motor und Sport szaklap tiszteletére gyártott, piros bőrülésekkel szerelt hármas kabrió, két Caddy-alapú lakóautó, egy 1 millió kilométert futott egyes, egy start-stop rendszerrel és automata kuplunggal szerelt hármas Ecomatic, több amerikai, egy dél-afrikai és egy jugoszláv specifikációjú egyes, vagy például a kabrióvá alakított Jetta is. Természetesen tűzoltó, rendőr, mentő Golf is található a gyűjteményben, a különböző tuning- és versenyautókról nem is beszélve.

Jó hír a hazai rajongóknak, hogy Juza gyűjteményéből a legérdekesebb példányok a szeptember 22-i Volkswagen-találkozón is láthatók lesznek a Hungaroringen. Aki pedig a teljes gyűjteményt megtekintené, annak jövő tavaszig kell várnia, akkor nyílik meg ugyanis a tervek szerint a világon egyedülálló múzeum a mostani raktár helyén.