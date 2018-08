A mutatós Vision 4x4 egyelőre még csak tanulmány, de pár éven belül szériaautóvá válhat.

A Lada egy halom újdonsággal készült a most zajló Moszkvai Autószalonra. Leleplezték a frissítés utáni, új arcot kapott Grantát, az X-Ray és a négyajtós Vesta emelt futóműves, terepes Cross változatát, valamint a 145 lóerős Vesta Sportot is. A nagy durranást azonban a prezentáció végére tartogatták, ekkor húzták le a leplet a stand közepén álló járműről, amely egy vadonatúj terepjáró tanulmány.

A Vision 4x4 nevű autót bevallottan az 1977 óta lényegében változatlan formában gyártott 4x4 (leánykori nevén Niva, avagy VAZ-2121) utódjának szánják. A karosszéria arányai, a LED-fényszórók fölötti, különálló irányjelzők, a C-oszlopon lévő légbeömlők és a hátsó lámpák is mind-mind a legendás elődre utalnak, miközben az új SUV a Lada mostani, X-motívumokra épülő formanyelvét is új szintre emeli.

Steve Mattin, a Volvótól pár éve átcsábított dizájnigazgató szerint olyan autót sikerül alkotni, ami a robusztusságot és a jó terepjáró képességet kényelmes, modern technikájú kabinnal kombinálja, ezáltal megfelel a mai vásárlók igényeinek. A brit formatervező a moszkvai bemutatón azt is elmondta, hogy a tanulmány ízelítőt ad abból, hogy milyen járművekre számíthatunk a Ladától a közeljövőben.

A Vision 4x4 valóban jól eltalált arányokkal rendelkezik, az X-motívum szinte minden részletében visszaköszön a hűtőmaszktól a fényszórókon és az oldalnézeten keresztül egészen a LED-es hátsó lámpákig. A hatalmas kerékjáratokat 21 colos kerekekkel töltötték ki, amikkel valóban gyerekjáték lehet a terepjárás. Sajnos a műszaki adatokról egy szót sem ejtettek, ezért valószínűsíthető, hogy a kiállított autóban még motor sincs.

A belső térrel is igyekeztek a kor színvonalának megfelelni, két nagy digitális képernyő mutatja a legfontosabb adatokat, a légbeömlők függőlegesek, és még hangulatvilágítás is van. A navigáció a domborzati viszonyokat is megjeleníti, a klímapanelben a tekerőgombok közepére került a hőmérséklet-kijelzés.

A Renault-csoportba tartozó Lada 2026-ig nyolc vadonatúj és kilenc felfrissített típust készül bemutatni, a Vision 4x4 szériaváltozata valószínűleg egy lesz ezek közül.