Adott 10-12 millió forintos keret a szorgos közép-, vagy inkább felsővezetőnek új autó beszerzésére. A SUV-ok még ki vannak zárva a listából, de nyugodtan lehet családi kombi, hogy menedzserné is örüljön, és dízel is, hogy ne kopjon rojtosra a céges üzemanyagkártya. Naná, hogy Audik, BMW-k és Volvók konfigurátoraival kel és fekszik eleinte a kedvezményezett, de idővel rájön, nem is olyan rossz dolog 2-3 millió forintot egy szép embléma helyett inkább extrákra elkölteni.

Megszületett tehát a döntés, hogy érdemes szétnézni a tömeggyártók háza táján, de mielőtt az irodaház hercege eljutna a francia, japán vagy koreai alternatívákig, természetesen szétnéz a német gyártmányok közt – méghozzá személyesen, a szalonban. Először a VW Passat jön a sorban, aztán a Ford Mondeo, mindkettő szép és jó, de valami hiányzik belőlük: az újdonság varázsa. Nem csoda, 2014-ben mutatták be őket, túl sok menedzser szaladgál már ilyenekkel.

Vajon megéri továbbállnia egy Opel kereskedésbe? Elődjének, a multizás helyett már a Balatonnál szőlőt termesztő (a stroke miatt döntött így?) kisfőnöknek volt egy előző generációs Insigniája, amint bejöttek az első darabok, kisírt egyet magának. Gyönyörű volt, szerette a hibái ellenére, amiből jó pár akadt: gombok káosza a műszerfalon, közepes minőség, zajos dízel, a nagy méretek ellenére passzentos utastér, ráadásul a Sports Tourer kompajtós puttonyát is rémes volt pakolni.

Uram, mindez már a múlté – bizonygatja a jólöltözött Opel-értékesítő, aki a csillagokat is leígérhetné az égről, de van, amikor a tények magukért mesélnek. Képzeletben induljunk hát el egy próbaútra a cégautót választó ügyféllel, csak előbb lássuk, mi fogadja a szalonban. Először is, egész friss fejlesztés, az Insignia B csak egy éve kapható. Másodszor, egy hatalmas, közel öt méter hosszú kombi, ami 22 centivel nagyobb a Passatnál: ez bizony már felső-középkategóriás konfekció.

Igazi cirkálóvá nőtt, mégis kevesebbet nyom

Kimondatlanul olyan vadászterületre is merészkedett az Opel, ahol utoljára Omega Caravannal volt jelen, árazásában és pozícionálásában viszont természetesen megmaradt középosztálybelinek. Egy további, rendszerint életről-halálról döntő vásárlási szempontról se feledkezzünk meg, a dizájnról. Ennek megítélése szubjektív, ugyanakkor kevés embert lehet találni, akiknek ne tetszene, főleg olyan összeállításban, mint a tesztautó, zöldmetál fényezéssel és OPC Line optikai csomaggal.

Ez nem egy felfújt Astra kombi, hanem önálló egyéniség, elődjénél szögletesebb vonalvezetéssel, és a méreteiből adódóan is tekintélyt parancsol – anélkül, hogy audis, BMW-s felsőbbrendűséget akarna éreztetni. Aki nem tud leszakadni a SUV-vonalról, Country Tourer néven akár terepkombinak is öltöztetheti, de a jó ízlés és az árazás inkább az alapmodell felé tereli a legtöbb vevőt. Aki ragaszkodik hozzá, ezt is megvásárolhatja 4x4-hajtással, bár ezzel pont az egyik fő vívmányból fog áldozni.

A kissé molett elődhöz képest ugyanis kiviteltől függően 150-200 kilót faragtak az Insignia B tömegén a szorgos német mérnökök, így menet közben sokat letagadhatna kapitális méreteiből. Parkolásnál már más a helyzet, ezt nem lehet potyahelyekre bekanalazni, a korlátozott kilátás és a 11,7 méteres fordulókör sem könnyíti a helyzetet,így aztán hamar a sofőr barátja lesz a parkolóradar- és a 360 fokos kamera. Felárért önállóan is be tud állni, és ezzel nincs vége az autonómiatörekvéseknek.

Ha megfizetik, már-már prémiummá nemesedik

Amellett ugyanis, hogy széria a koccanásgátló gyalogosfelismerővel, extraként rendelhető adaptív tempomat, holttérfigyelő és head-up kijelző is (kellemes, nem zavaróra csökkenthető fényerővel), a sávtartó pedig finom kormánymozdulatokkal terelgeti a csatahajót a terelővonalak között. Éjszakai utazásoknál aranyat ér az adaptív LED-mátrix fényszóró, de a sztrádán hosszú etapokat teljesítők kedvenc extrája egyértelműen a derék- és hátbarát, millióképp állítható AGR-ülés lesz.

Aki menő étteremben séfek finomságait szokta ebédelni, nem lesz felhőtlenül boldog a kifőzde brassói aprópecsenyéjétől – hasonló drámaként éri meg sok presztízsmárkához szokott autós, ha egy kommersz tucatmodellbe kell visszaülnie. Ugyanakkor az Insignia, még ha nem is ad Audi-minőséget, formára és anyaghasználatra is kellemes meglepetéssel szolgál, különösen az 1,25 millió forintos felárért mért barna színű, lyuggatott, hűthető-fűthető bőrülésekkel, ez már majdnem prémiumszint.

Mindezt lehet fokozni, és a tesztautó konfigurálásánál fokozták is többek közt nagy hifivel és üvegtetővel, a sokkal kevésbé minőséginek érződő Insignia A emlékét egyedül csak a jellegzetes, opeles tipográfia idézi. Jól elérhető helyre került a korszerű, természetesen telefontükrözéses és magyar menüs infotainment-rendszer érintőképernyője, de a németek nem vették át a PSA-konszern elátkozott szokását, megmaradt a külön klímakonzol és sok más direktgombbal elérhető funkció.

Cikkünk folytatódik, kérjük, lapozzon!