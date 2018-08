Emelkedik a tíznapos autópálya-matrica ára Magyarországon. A fuvarozók útdíja is emelkedik.

A tíznapos autópálya-matrica díját 2950-ről 3500 forintra emelik– mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a kormányinfón.

Január elsejétől a fuvarozók e-útdíját is emelik 5,8 százalékkal. A pluszbevétel közvetett formában egy falusi útalapba folyik majd be, ennek célja, hogy a legkevésbé fejlett falusi útszakaszok fejlesztésére is legyen forrás.