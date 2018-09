Egyre több részlet derül ki a legkisebb Lexus szabadidő-autóról, többek közt a magyarországi bevezetésről és a motorokról is.

Két évvel ezelőtt, tanulmányautóként még úgy nézett ki a Lexus UX, mintha egy sci-fiből lépett volna elő, ehhez képest alaposan megszelídült a szériamodell formaterve. Hétköznapinak azonban így sem lehet nevezni, épp ellenkezőleg: szögletesre gyúrt sárvédőivel, szigorú hátfalával, kupés beütésű tetőívével és jellegzetes homokóra-hűtőmaszkjával garantáltan kilóg riválisai sorából.

De pontosan melyek is azok? A VW Tiguan és társai mellett a kompakt prémium SUV-ok, vagyis a BMW X1, a Mercedes GLA, az Infiniti QX30, az idei Év autójának megválasztott Volvo XC40 és a győri gyártású Audi Q3. Ennek megfelelően a hossza is alig 4,5 méter, de a gyártó szerint a vadonatúj CA-C kompakt platform miatt helykínálata, vezethetősége és komfortja is nagyobb kategóriákat idéz.

Az UX (Urban X-over) dízelként nem lesz elérhető, a márka többi modelljéhez hasonlóan várhatóan a vevők 95 százaléka hazánkban is a 250 h nevű, 175 lóerős rendszerteljesítményű hibridet választja majd. Azért a becsület kedvéért kétliteres, turbós benzinest (UX 200) is lehet választani helyette, teljesen újrahangolt CVT erőátvitellel. Jövő tavasszal indul Magyarországon az értékesítés.