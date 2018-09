A Mustang ihletésű, nagy teljesítményű villanyos terepjáró 2020-ban érkezik.

A Ford közzétette az első beharangozó fotót az új Mustang által inspirált terepjárójáról. Ez az első új modell, amin a kifejezetten elektromos autók fejlesztésére felállított Ford Team Edison csoport dolgozott.

A tisztán elektromos hajtású, nagy teljesítményű és több mint 480 kilométer hatótávolságú, Mach 1 nevű SUV 2020-ban érkezik, de már jövőre lerántják róla a leplet. Sajnos ezeken kívül még semmit sem lehet tudni a kocsiról.

A Ford 11 milliárd dollárt fektet be abba, hogy 2022-ig 40 tagúra növelje elektromos hajtású járműveinek globális kínálatát, amiben 16 tisztán elektromos hajtású modell szerepel majd, köztük több szabadidő-autó és sportkocsi is.

A Ford Team Edison részleg most költözött be új irodaházába Detroit belvárosában. A Ford arra ösztönzi a szakembereit, hogy a modern, műteremnek is beillő irodákban szokatlan, innovatív megközelítéssel fejlesszenek elektromos hajtású járműveket az exponenciális ütemben bővülő piacra.