Az ötajtós és az SW után megérkezett az északi szomszédunknál készülő Kia Ceed harmadik karosszériaváltozata is, ami a kombik és a kupék keresztezéséből született.

A Shooting Brake elnevezést az utóbbi időben már csak a Mercedes használta a CLS-ből és a kecskeméti CLA-ból készített lapos sportkombik elnevezésére. Ezek a kocsik nagyobb használati értékkel bírtak, mint az alapjukat adó négyajtós kupék, de az messziről látszott rajtuk, hogy nem a "melóskombik" számát gyarapítják, hanem inkább azokét, amelyeknek elegánsan kárpitozott csomagterébe cementzsák helyett golftáskákat tesznek a tulajdonosaik.

A Kia elleste a receptet a Mercedestől (és a dizájn egy jó részét is), és ez alapján alkotta meg az új Ceed család csúcsmodelljét, a ProCeedet. Korábban a leírhatatlan pro_cee'd név mindig a háromajtós, sportos formájú Ceedet illette, a piac azonban abba az irányba változott az utóbbi időben, hogy az ilyen karosszériaváltozatokat egyre kevesebben vásárolták, ezért a koreai gyártónak lépnie kellett.

Sportkombi lett a háromajtósból

Egy huszárvágással a háromajtós, kupészerű ferdehátút egy szintén kupészerű kombivá formálta át, ami merész döntés volt a részükről, mivel az új Ceedból már pár hónapja bemutatták a sima kombit SW néven. Hozzá képest a ProCeed fél centivel hosszabb (460,5 cm), viszont több mint 4-gyel alacsonyabb, de ebből fél centi annak köszönhető, hogy az autó hasát is közelebb engedték az aszfalthoz.

Bár a ProCeed 594 literes csomagtartója több mint 30 literrel kisebb a kombiénál, a ferdehátú ötajtósénál így is másfélszer nagyobb, nem is beszélve arról, hogy az alacsonyabb rakodóperem miatt a bepakolás is könnyebbé vált. A csomagtartóban háló és rendezősínek is segítik a holmik elrendezését, a 40/20/40 arányban osztott hátsó üléseket a kocsi mögött állva, a csomagtartóból is le lehet dönteni egy kar meghúzásával.

Az alacsonyabb tető ellenére a Kia nem akarta, hogy a hátul ülőknek kisebb legyen a fejtere, ezért a hátsó ülőlapokat is mélyebbre tette. Emiatt valószínűleg kényelmetlenebb lesz a ki-és beszállás, és lehet, hogy a combokat sem támasztja majd meg megfelelően az ülés, de ezt csak a teszten tudjuk majd ellenőrizni.

Csak turbómotorok vannak

A motorválaszték megegyezik a többi Ceedével azzal a különbséggel, hogy a régi 1,4-es szívómotort nem kínálják. A turbós benzinesek közül az 1,0 literes háromhengeres 120, az 1,4-es négyhengeres 140, az 1,6-os négyhengeres 204 lóerőt tud leadni. A két erősebbhez és a 136 lóerős 1,6-os dízelhez hétfokozatú dupla kuplungos automatát is lehet rendelni.

A ProCeedet csak a két legjobb felszereltséggel, a GT Line-nal és a GT-vel gyártják, ezek lesznek a Ceed modellcsalád legdrágábbjai. Felárért lehet majd rendelni JBL hifit, 8 colos érintőképernyőt a 7 colos helyett, fűthető szélvédőt és első-hátsó üléseket (előre szellőztetés is kérhető), LED fényszórót, vezeték nélküli telefontöltőt, önparkoló és sávkövető (2-es szintű önvezető) rendszert is, utóbbi a sávtartó automatika, a távolságtartó tempomat és a holttér-figyelő együttesét jelenti.

A ProCeed sorozatgyártása novemberben indul, az első példányok január-február körül érkeznek meg a hazai kereskedésekbe, a Kiától megszokott, 7 évre vagy 150 ezer kilométerre szóló egyedülálló garanciával.