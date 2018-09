Ma még szerény kínálatból kell választania annak, akik teljesen elektromos autót szeretnének vásárolni, de ez nem sokáig lesz így. A gyártók egyelőre többféle irányból közelítik meg a témát, és a BMW nem éppen átlagos utat választott. Az i-sorozat kisebbik tagja most átesett egy faceliften, és kapott egy sportos változatot is, ez lett az i3s. Megnéztük, mi változott és miben más a normál változathoz képest.

Amikor a német gyártó bemutatta az i3 és i8 párost, az emberek nem hittek a szemüknek. A teljesen elektromos, illetve plug-in hibrid autók meghökkentő külsővel és technikával startoltak egy még most is igen szűk piacon. Míg az immár kabrióként is kapható i8 (itt olvashat róla tesztet) tényleg egy extrém, luxus rétegautó lett, az i3-mal a bajorok ráéreztek valamire, ugyanis rövid idő alatt nagy siker lett.

Bár az olcsóbb Nissan Leaf pozícióját nem veszélyeztették, mégis Európa egyik legkeresettebb elektromos autójává nőtte ki magát, már Budapesten is egész sokat lehet látni belőle (többségében zöld rendszámmal). Mindezt annak ellenére, hogy azért messze nem tökéletes autó, és főleg nem olcsó, de haladjunk csak szép sorban.

Az i3 formavilága meglehetősen különbözik a többi BMW-től, noha azért a márkára jellemző stílusjegyeket is találunk rajta. Ám hiába telt el 4 év a bemutatkozása óta, a dizájn még egyáltalán nem kopott meg, épp ezért a facelift során csak igazítottak néhány részleten. Új első és hátsó lökhárítókat készítettek, a ködlámpa helyett LED-es irányjelző került bele, a csomagtérajtó kapott egy krómcsíkot, na meg persze az ilyenkor szokásos "új színek, új felnik" csomag se maradhat el.

Prémium és újrahasznosított anyagok randevúja

Nagy pénzek nem mentek el a változtatásra, de nem is volt rá szükség, most 2018-ban is úgy megbámulják az emberek, mint ha űrhajóban ülnénk. Az i3 tehát maradt az, ami eddig: egy kisautó méretű, kissé magas, dobozszerű, de mindenképp egyedi és megosztó járgány. Belül még kevesebb újdonságot találunk, igaz, annyira futurisztikus a tanulmányautókat idéző utastér, hogy a külsőnél is kevésbé vesztett a látványosságából.

Hagyományos műszerfal nincs, a kormány mögött egy kisméretű színes LCD mutatja a főbb adatokat a sofőrnek, míg középen egy jóval nagyobb, ám nem érintős képernyőn az infotainment rendszer használható. A beltér érdekességei közé tartozik ugyanakkor a formaterv mellett az anyaghasználat is.

Persze a fotókon elsősorban a tesztautó mélybarna bőrkárpitja és a barnás-szürkés faberakás lopja el a show-t, viszont a kevésbé látványos helyeken, illetve az ajtókon is érdekes, újrahasznosított borításokkal találkozhatunk. Ezek sem látványra, sem tapintásra nem tűnnek prémiumnak, ám alapvetően nem zavarók és legalább tényleg környezetbarát módon készülnek.

Mi a közös egy LaFerrai utascellájával?

Ha már az anyagokról esik szó, nem szabad szó nélkül elmenni az i3 egyik legérdekesebb műszaki részlete mellett. Az utascella ugyanis teljes egészében szénszálas karbonból készül, ilyesmivel leginkább csak a szupersport- és a versenyautók világában találkozunk. Nagy előnye, hogy rendkívül könnyű, és rendkívül erős, tehát súlycsökkentő és biztonságot növelő.

Ám cserében méregdrága, és javítani sem nagyon lehet. Ha kinyitjuk a továbbra is egymással szembe nyíló ajtókat, akkor a küszöbnél kiválóan látjuk a nyers karbont, ami persze fényezés vagy lakkozás nélkül sem fog soha rozsdásodni. Az ajtómegoldás továbbra is inkább látványos, mint praktikus, hiszen a hátsó ajtókhoz előbb az elsőket kell nyitni, és fordítva sem mindegy a sorrend, így hátul a ki- és beszállás elég macerás.

Természetesen a helykínálat, illetve a szállítható személyek száma sem változott, tehát az i3s továbbra is négyüléses. Ez mondjuk nem baj, mert hátul a körülményes bejutás után sincs túlzottan sok hely és kényelem. Átlagos testalkattal persze el lehet férni, mind láb-, mind fejtér tekintetében, viszont a padló magasan van, eléggé felhúzott lábbal tudunk csak ülni.

