50 darab hazai gyártású A-osztállyal bővül az autómegosztó szolgáltatás flottája, az új autók használata azonban drágább lesz, mint a Volkswageneké.

A tavasszal indított Mol Limo autómegosztó szolgáltatás keretében eddig 100 darab elektromos és 300 darab benzines Volkswagen Up! állt rendelkezésre, ehhez csatlakozik most 50 darab új Mercedes-Benz A200. A kecskeméti gyártású prémiumautók bruttó listaára a Mol által megrendelt extrákkal 11 millió forint körül lenne, azt nem tudni, hogy a német gyártó mekkora engedményt adott az autómegosztónak.

A kocsik felszereltsége gazdag

Minden Mol Limo Mercedes-Benz A200-ban benne van a széles vásznú digitális műszerfal, az újgenerációs MBUX fedélzeti infotainment rendszer, a több USB-csatlakozó, a LED-fényszóró, az automata klíma, az esőérzékelős ablaktörlő, elektromos deréktámasz, a félbőr kárpitozás és a hétfokozatú dupla kuplungos automata váltó is, ráadásul a csomagból a 17 colos könnyűfém felnik sem maradtak ki.

Mivel a Mercedesek nem csak igényesebbek, jobban felszereltek, erősebbek és tágasabbak, mint a Volkswagen Up!-ok, érthető, hogy magasabb árat is kell értük fizetni. A meglévő előfizetéssel a havidíjas felhasználók 99 forintért, az alkalmi felhasználók 111 forintért vehetik igénybepercenként az autókat, ami kb. másfélszerese a Volkswagenek díjainak (66, ill. 77 forint).

A zóna is bővült

Az új autók érkezésével egyszerre a Mol az autómegosztó szolgáltatás zónáját is kibővíti 60-ról 70 négyzetkilométerre. Már Újpest, a Pók utcai lakótelep, a József Attila lakótelep, a Gazdagréti lakótelep, Sasad, a Budakeszi út, és a Libegőnél a Zugligeti út is beletartozik a szolgáltatási területbe. Tudni kell, hogy a zónahatáron kívül is lehet használni az autókat, csak befejezni nem lehet a bérlést.

A zónabővítés előfeltétele volt a megfelelő töltési infrastruktúra kialakítása, ezért a Mol a külső Váci úton található töltőállomásán is elektromos töltőegységeket alakított ki. Az ígéretek szerint a működési terület határa 2020-ra már Budapest közigazgatási határával lesz egyenlő.

„Az idén januárban elindított Mol Limo jelentősen túlteljesítette a várakozásokat, már több mint 35 ezer felhasználója van az autómegosztó szolgáltatásnak. Az első fél év alatt több mint 1,5 millió kilométert tettek meg a fővárosban közlekedők” – mondta Ratatics Péter, a Mol-csoport fogyasztási szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója kedden, a Budapesten tartott sajtótájékoztatón.