A népszerű Vitara finoman módosított külsővel, turbós benzinmotorokkal és gazdagabb felszereltséggel folytatja a pályafutását, de az ára is emelkedett. Az 1,6-os dízel és rendkívül tartósnak ismert benzines eltűnt a kínálatból, de cserébe extra hosszú garanciát ad a Suzuki az új hajtás alkatrészeire.

Amikor 2015 tavaszán bemutatták az új Vitarát, még a Suzukinál sem hitték, hogy ekkora sikert arat majd a kis SUV. Bár mind a 140 országban jól fogy, ahová Esztergomból exportálják, az biztos, hogy piaci részesedést tekintve sehol sincs olyan jó pozícióban, mint Magyarországon. Nálunk a megjelenése óta a legkeresettebb személyautó, idén például havonta több mint ezret adnak el belőle. A szabadidő-autók eladási listáján is toronymagasan vezet, több fogyott belőle, mint a második (Dacia Duster), a harmadik (Ford Kuga), a negyedik (Nissan Qashqai) és az ötödik (Toyota CH-R) helyezettből összesen, bár azt nehéz megérteni, hogy a Suzuki szerint a SX4 S-Cross miért nem ebbe a kategóriába való.

Ám akármilyen népszerű, a Vitara a modellciklusa felénél jár, ami az autóiparban azt jelenti, hogy ilyenkor át kell átesnie a kötelező ráncfelvarráson. A Suzukisok tudatában vannak, hogy a típus sikerében nagy szerepet játszik a nem hivalkodó, mégis divatos, és könnyen befogadható forma, ezért a külsőhöz alig nyúltak a beavatkozás során.

Mi változott kívül?

A 2019-es modellévű példányokat a két új színen (a képeken látható márványkék és az aranyra hajazó napszélsárga) kívül a több krómmal felcicomázott első lökhárítóról és hűtőmaszkról, és a LED-es hátsó lámpáról lehet felismerni. Utóbbi nem feltétlenül telitalálat, mert nem elég, hogy nagyobb lett a búra (erősen kiugrik a karosszéria síkjából), de sötétítették is, ami miatt elsőre úgy néz ki, mintha napszemüveget viselne a régi lámpa.

Amikor meg világít, a vízszintes csíkozás miatt olyan, mint a 90-es évek divatos lakótelepi fusi optikai tuningja, amikor fekete szigszalagból csíkokat ragasztottak büszke tulajdonosaik a Daciák, Ladák hátsó lámpájára. Ha új Vitarám lenne, és egyszer hátulról belém jönnének, biztos a régi lámpákkal építtetném újjá.

Szebb kárpitok, jobb kijelző

Belül sem eget rengetőek a változások, a műszerfal tetején a kopogós borítást puha, habosított műanyag váltotta fel, mert állítólag a nyugat-európai vevőknek ez volt a kívánsága. A Magyar Suzuki vezetői szerint a magyarokat ez nem zavarta annyira (egy vitarás kolléga szerint a porosodása viszont igen), de azért mi is megkapjuk. Ami még változott, a GLX-ben jó tapintású, 3D-s mintázatú Alcantara-szerű szövet burkolja az üléseket, és az amúgy rettentő lehangoló, fröccsöntött fekete műanyagdarabból álló első ajtóburkolatra is jutott egy kis szintetikus hasított bőr.

Kár, hogy a hátsó ajtókon már semmi textil nincs, és az is csalódni fog, aki könyöklőt keres a hátsó üléstámlában, mert az csak a feljebb pozícionált SX4 S-Crosshoz jár, akárcsak a kétzónás klíma. Az elektromos ablakok közül továbbra is csak a vezetőoldali az automata, viszont jó hír, hogy a napfénytető mostantól minden GLX felszereltségű Vitarához rendelhető lett, a kényelmes könyöklő pedig széria.

A pontos időről három (!) óra is tájékoztat, a felső légbeömlőbe tett analóg és két digitális. Kár, hogy utóbbiak nincsenek összehangolva (az érintőképernyőn lévő a GPS-ről kapja a jelet), ezért hiába egyeztetjük őket, a tapasztalat az, hogy egy idő után a műszerfalon lévő késni kezd.

Maradt analóg a műszeregység, de az órák szebbek lettek, és középen lévő LCD-kijelzőt is nagyobbra (4,2 colos) és jobb felbontásúra cserélték, ami már animációkat is képes megjeleníteni. Például, amikor az összekerékhajtást havas állásba teszik, akkor egy havon csúszkáló Vitara jelenik meg, a lejtmenetvezérlő használata közben pedig egy lefelé araszoló autót nézhetünk rajta.

Új vezetéstámogató rendszerek

Az ezen a kis kijelzőn megjelenő fedélzeti számítógépet továbbra is a műszeregység oldalán kilógó, tekerhető és nyomható műanyag pálcával kell kezelni, és nem a kormányra tett számtalan gombbal, amelyek között pedig vakkapcsolók is vannak még a GLX csúcsfelszereltségnél is. A komputer zavarba ejtően sok felesleges adatot képes mutatni, van g-mérő, nyomaték és turbónyomás-kijelzés, gáz- és fékpedálállás-grafikon, és akinek három óra nem volt elég, még egy negyediket is behozhat a kijelzőre.

Ide tartozik, hogy a modellfrissítéskor bevezetett új táblafigyelő rendszer szintén ezen az új műszerfali kijelzőn mutatja büszkén a felismert jelzőtáblákat, de ilyenkor hosszú másodpercekig másra nem használható a kijelző, amíg el nem tűnik róla a tábla.

A vezetéstámogató rendszerek amúgy sem az erősségei a Vitarának: a ráfutásra figyelmeztető rendszer és az új holttérfigyelő városban túl hamar és sokszor csipogni kezd, ami idegesítő, a szintén új, aktívan kormányzó sávtartót pedig nem mindig sikerült munkára fogni. Egyébként a távolságtartós tempomat az automata váltós kiviteleknél már megállásra is képes, a radarja a Suzuki embléma mögül a lökhárító aljára költözött.

