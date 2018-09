Az évente 10 számmal megjelenő, több mint 100 oldalas autós magazin nagyrészt átvett angol cikkeket tartalmaz minőségi képanyaggal illusztrálva.

A BBC TopGear több mint újság, egy intézmény, és ezt a státuszát azóta is tartja, hogy a nagy hármas, (Jeremy Clarkson, Richard Hammond és James May) három éve otthagyta a szerkesztőséget az emlékezetes pofozkodós botrány miatt. A világszerte ismert brand új arca a Youtube sztár Chris Harris, akiről kevesen tudják, hogy nem csak sportkocsikat vezet a tv-műsorban, hanem cikkeket is ír a magazinba. Az első magyar Top Gear számban is az ő nagytesztjét lehet olvasni a Ferrari 488 Pistáról.

Az olaszok erős Pistája az első szám címlapsztorijának is egyik főszereplője, a négyajtós Mercedes-AMG GT és a BMW M8 Gran Coupé mellett. Ezeken kívül az első számban lehet még olvasni elektromos és benzines Porschékről, a matuzsálem Hindustan Ambassadorról, és a közelmúltban elhunyt magyar dizájnpápáról, a legendás 200-as Ikarusok formatervezőjéről, Finta Lászlóról is. Michelisz Norbert nagyinterjúban mesél Yvan Mullerrel vívott csatáiról, az autóvásárlás előtt állók pedig a kompakt SUV-ok összehasonlító tesztjének örülhetnek.

Az októberi szám több mint százoldalas, a 20 ezer példány pedig kiugró mennyiség az összesen 60 ezres hazai autós magazinpiacon. A bevezető ár 990 Ft, a következő szám már 1290 forintba kerül majd, ami még mindig jóval alatta marad az angol nyelvű eredetinek, melyet itthon 3295 forintért lehet megvenni.

A Boriszov Jenő főszerkesztésével készülő magyar kiadás a BBC-vel kötött megállapodásnak köszönhetően minden angol TopGear cikket felhasználhat, a saját gyártású anyagok aránya 20 százalék körüli. A fordítások a szakmai zsargon és a hétköznapi szleng miatt nem mindig követik szolgaian az angol szöveget, mert sokszor fura és érthetetlen cikkek születnének.

Kompromisszumot kellett kötnünk a bemutatott tesztautók árainál is, mert a magazinban szereplő több modell vagy közel azonos felszereltségű típus nincs jelen a magyar piacon, ezért egyszerűen az angol árakat számolják át forintra.