Vezettük az új Audi Q3-at, amit az egész világ számára kizárólag nálunk gyártanak, mégpedig tekintélyes mennyiségben. A felnőttes megjelenés és a prémium megoldások ügyesen titkolják, hogy a lemezek alatt valójában egyen Volkswagen-technika rejtőzik.

Az utóbbi időben egy modell kezdett már nagyon kilógni az Audi friss és ropogós kínálatából: a gömbölyded Q3, ami észrevétlenül megöregedett. Szép karriert tudhat maga mögött, 2011-es bemutatása óta 1,1 milliót adtak el belőle, pedig műszakilag már újkorában is elavultnak számított, mivel a 2004-ben bemutatott A3 alapjaira építették.

Azonban jókor volt jó helyen: a válság után kezdett beindulni Európában a hobbiterepjáró-láz, és ebben a méretben akkoriban még csak a BMW-nek volt prémium szabadidő-autója. Igaz, a csúnyácska, hátsókerék-hajtással is kapható X1 inkább hasonlított egy megemelt 3-as kombira (amire ténylegesen épült), mint egy valódi SUV-ra.

Ez is győri Audi Az új Q3 gyártásához Győrben egy 80 000 négyzetméteres új karosszériaüzem létesült, ahova 700 új robotot telepítettek. A gyártócsarnokot mindössze másfél év leforgása alatt építették fel. A SUV az A3 limuzinnal és kabrióval, valamint a TT kupéval és roadsterrel közös gyártósoron készül. Az Audi Hungaria éves gyártási kapacitása a Q3-assal 160 000 járműre nőtt. Az Audi győri járműgyártása jelenleg mintegy 4 500 munkatársat foglalkoztat, összesen több mint 12 500 ember dolgozik a vállalatnál.

Rokonok és vetélytársak

Az új Q3-nak azonban lényegesen nehezebb dolga lesz, mint elődjének, mivel nem csak a tágas és jól vezethető, második generációs BMW X1-et kell megszorongatnia, hanem az idei Év Autójának megválasztott, szupermenő Volvo XC40-et, a takarékos hibrid hajtással rendelkező Lexus UX-et, a divatos Jaguar E-Pace-t, valamint a jövőre érkező új Mercedes GLA-t és Range Rover Evoque-ot is.

Összeszámolni is nehéz, hogy az új Audi Q3 már a hányadik szabadidő-autója a Volkswagen-konszernnek, ami a bevált, orr-keresztmotoros, rugalmasan alakítható MQB platformra épül: a Volkswagen T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, a Seat Ateca és Tarraco, valamint a Skoda Karoq és Kodiaq is ugyanezt a technikát használja. De a sor nem ér itt véget, mert hamarosan jön a Koqiaq kupé és a Q3-ra épülő, sportosabb Audi Q4 is.

Jót tett a sarkosabb dizájn

A régi kerekded Q3 cipóforma a múlté, egy élekkel és sarkokkal férfiassá tett dizájn váltották le, ami jól illeszkedik a mai Audi formanyelvbe. Viszont amikor a prezentáción a formatervező egy, a motorháztetőt optikailag magasabbnak láttató élről és az ős-Quattróra emlékeztető sárvédő-szélesítésekől beszélt a legtöbbet, rájöttem, hogy nem ez volt élete álomprojektje.

A Q3 külső formatervezőjével később egy asztalnál vacsoráztunk, ahol elárulta, hogy a fiatalosabb és merészebb Q2 is az ő munkája volt. De a Q3/Q4 páros után szólt Mark Lichtének (az Audi dizájnigazgatója), hogy legközelebb egy sportautót szeretne tervezni, mert unja a kevés kihívást jelentő SUV-okat. Egyébként a Q3 szélesített sárvédőihez nem volt nehéz inspirációt merítenie, mert neki is van egy féltve őrzött ős-Quattrója a müncheni háza garázsában.

Belül is megnőtt

Az Audi mindig a mestere volt annak, hogy ugyanazt a dizájnt több méretben is eladja a vásárlóknak, a 4,48 méter hosszú Q3 is pont úgy néz ki, mint egy mosásban összement E-tron Quattro (az Audi első elektromos autója, ami szintén most mutatkozott be), de a hatalmas Q8-cal való rokonságát sem tagadhatná le. A régi Q3-nál közel 10 centivel hosszabb, és 2-vel szélesebb, ezért jóval tágasabb, végre teljes értékű családi autóvá vált. Erre szükség is volt, mert a régi Q3 egyik gyenge pontja volt a helykínálat, főleg a hátsó sorban.

Az új Q3 még az egyterűek trükkjeit, a sínen tologatható hátsó üléssort, és az állítható szögű, 40-20-40 arányban osztott háttámlát is beveti, amikkel az eleve kategóriaelső, 530 literes csomagtartó 675 literre bővíthető, igaz, ekkor a hátsó lábtér már csak gyerekeknek lesz elég. Koppanásig hátratolt hátsó üléspaddal viszont bőséges a lábtér, megtermett felnőttek is kényelmesen elférnek, de a középső, könyöklőt magába foglaló ülés sosem lesz teljes értékű, mert keskeny és kemény.

Megjelent az érintőképernyő

Ha valaki majd meg akarja ideologizálni, hogy a hasonló Seat, Volkswagen vagy Skoda termékek helyett miért az Audit vásárolta, jó eséllyel a belső térre fog hivatkozni. A kidolgozás prémium minőségű, a műanyagok puhák, a kilincs tényleg fémből van, az üléseken kívül az ajtók könyöklőjére és a magára a műszerfalra is jutott többféle színben, akár narancssárgában is kérhető Alcantara, amit nagyon jó simogatni.

Az ilyen apróságoktól érzi magát prémiumtermékben a vásárló, meg például attól, hogy alapáron jár a 10,25 colos digitális műszerfal (a nagyobb, 12,3 colos azért feláras), amelyen fantasztikusan mutat a Google Earth navigáció. Apró finomság, hogy a sokszínű hangulatvilágítás a küszöb mellett a kesztyűtartó fölé tett Quattro feliratot is megvilágítja az összkerekes változatokban.

Ahogy minden új Audiból az új A8 óta, a Q3-ból is eltűnt a könnyen használható forgótárcsás kontroller, mert a márka új koncepciója az, hogy az MMI menürendszert már érintőképernyőn kell kezelni. Abból viszont az A8-cal és az A6-tal ellentétben csak egy van (jó felbontású, de nem ad haptikus visszajelzést az ujjbegynek), így a klímát hagyományos gombokkal lehet beállítani, ami gyorsabb és kevésbé vonja el a figyelmet a vezetéstől.

