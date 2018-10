Praktikus mindenes lett volna a négyütemű kombi Wartburg, de későn érkezett. Kipróbáltunk egyet az utolsó példányok közül.

Biztosan mindenki találkozott már olyan brigáddal, akik négyen vagy öten, klasszikus „overállba” öltözve, szerszámaikkal, létráikkal, s mindenféle egyéb kiegészítőikkel bezsúfolódnak valamilyen kombi autóba, és úgy igyekeznek eljutni a munkájuk helyszínére. Nos, bár ma már főleg öreg Opel Astrát, Ford Focust vagy valamilyen strapabíró japán technikát vetnek be a melósok ilyen feladatra, 15-20 éve még jellemzően valamilyen szocialista típust hajszoltak, sokszor végkimerülésig.

Későn jött

A Lada és a kétütemű Wartburg már a rendszerváltás előtt is sokszor kapott ilyen szerepet, aztán amint 1988-tól megjelent a Volkswagen-motoros eisenachi, egy idő után azt is befogták. Persze nemcsak a kisvállalkozók, festők-mázolók, vízvezeték szerelők vagy bádogosok áldották a négyütemű Wartburg Touristot hatalmas csomagtartója, viszonylag tartós mechanikája és közel féltonnás terhelhetősége miatt, hanem a családok is.

Ugyanakkor újként közel sem tudott akkora népszerűségre szert tenni a vasfüggöny mögött, mint elődje vagy éppen a Lada kombi változatai, azon egyszerű oknál fogva, hogy bemutatásakor, 1988-ban, azaz éppen harminc esztendeje már sokkal inkább (használt) nyugati típusokra vágytak az emberek, ráadásul ezt a maga korában is elavultnak számító öszvér Wartburgot – főképpen az NDK-ban – drágán adták. Hozzánk egyébként viszonylag sok érkezett belőle, nem véletlen, hogy ma nem kevés nosztalgiázni vágyó kelet-német polgár keres magának nálunk négyütemű Wartburgot.

Új lámpát nem kapott

A Tourist egyébként alapjait tekintve semmiben sem különbözött a limuzintól, bár a karosszéria hossza 160 mm-t nyúlt a megváltozott hátsó traktus miatt, és néhány lemez értelemszerűen módosult. A tetőrész a leglátványosabb eltérés, hiszen csaknem egy méterrel megnyújtották magát a lemezt, de más alakot vette fel (és jóval keskenyebb lett) a C-oszlop, új formájú (nagyobb) a hátsó oldalajtó „pillangóablaka” (így kisebb felületű a lehúzható rész), továbbá a hátsó sárvédő vége is más szögben áll az oldallemezeken végigfutó törésvonal felett.

Arra már nem akartak pénzt fordítani, hogy egyedi hátsó lámpát tervezzenek a Touristnak, ám azért találunk egy, a limuzinnál és más kombiknál sem igazán szokványos kiegészítő fényforrást: mivel burákkal együtt a teljes hátfal felemelkedik, egy-egy lapos lámpát belefaragtak a raktérpadló alatti küszöbrészbe, hogy kinyitott fedélénél se maradhasson kivilágítatlanul az autó. A kétüteműnél oldalanként egy kerek helyzetjelző fénnyel beérték, itt viszont elhelyeztek külön prizmát és irányjelzőt is.

A csomagtér hatalmas, de a mérete ismeretlen

Miután a lépcsőshátúnál is grandiózus, 525 literével a szoci átlagautók bajnokának tekinthető csomagteret alakítottak ki, nem meglepő, hogy a kombinál egy még hatalmasabb bendő nyeli el az utasok cuccait. Igaz, pontos méretet nem ad meg a gyár, de el tudjuk képzelni, hogy – öt személy mellett – is tetőig pakolva simán kijöhet 1 köbméter. Annyit tudunk, hogy a rakodótér 1,3 méter széles, magassága pedig 860 mm.

Ami a limuzinnál nincs, az itt magától értetődik: a hátsó ülés összehajtogatható, s az ülőlap helyére lefektethető támla hátfala egy síkba csukódik a csomagtér padlójával; parádés, egy kisebb furgon rakterének méretét élvezhetjük, az első ülésekig előretolva 1940 mm hosszú tárgyak is beférnek! Persze az ülésdöntő mechanizmus nem olyan szofisztikált, mint egy nyugati autónál vagy akár csak a Lada típusainál, mindkét oldalon egy-egy gyorsszorítóval kell bajlódni.

Különleges példányt találtunk

Csillag Balázs autója igazán érdekes darab, hiszen nemcsak újszerű állapotban megmaradt 1990 óta (ami egy többnyire málhás ló szerepre kényszerített típusnál igen ritka), de csak a kései modellekre jellemző, nálunk ritka élénkzöld fényezéssel látták el a gyárban, és az ülések kárpitozása sem a megszokott, szürke „egyenhuzat", hanem szürke-narancs-fehér csíkozású plüss, továbbá az ajtókra nem fekete textilt, hanem szürke plasztikot húztak.

Plusz értéke, hogy eredeti felszerelései is megmaradtak, így a raktérpadló gumiszőnyege, az ötödik ajtó belső felének burkolata, gyári emelője, pótkerékrögzítő gumihevederei. A kombi Wartburgokhoz kínáltak kalaptartót is, ám ennél ez az extra nem szerepelt a felszerelések között, még a tartókonzoljait sem építették be.

A vezetése megszokást igényel

A Tourist egyébként mai léptékkel nem igazán tágas, az első sorban két termetes felnőtt válla már találkozik egymással, és az üléspozíció sem a legszerencsésebb, a puha tömésű, csak az alap állítási lehetőségeket kínáló üléseken hasonlóan ülünk, mint egy magasabb sámlin.

A tűzfalból kinövő pedálok kezelése megszokást igényel, a viszonylag kézre álló váltókarral a négyütemű Trabantéval azonos áttételezésű (de egyébként attól különböző), négyfokozatú, teljesen szinkronizált szerkezetet dolgoztatunk, nem nagy élvezet a kapcsolgatás: a kulissza nem túl precíz, határozott kézzel kell hozzányúlni a karhoz.

A Volkswagen licenc alapján a Barkas gyárban készített 1,3 literes, négyhengeres benzines motor a kombinál is 58 lovas, ereje ahhoz elég, hogy ne képezzünk mozgó útakadályt, és telepakolva is viszonylag jó dinamizmussal gyorsulhasson a kevesebb, mint 1 tonnás Tourist. Automata szívatós, a 60 ezret futott motort nem is kell sokat noszogatni, hogy életre keljen, zaja sem erős, főleg a kétütemű után tűnik halknak.

Bizonytalan futómű, gyenge fék

Megszokott jelenség, hogy indítást követően néhány másodpercig zörögnek az OHC-motor hidrotőkéi, de ha jó az erőforrás, akkor hamar megszűnik a kerepelő zenebona. A kátyúkon viszonylag puhán fut át a kombi, a puha rugók (elöl-hátul tekercs) miatt a sofőrnek észnél kell lennie, mert kanyarban nagyot dől az alvázas karosszéria, főleg akkor, ha megpakolták a csomagtartót is.

A futóművet egyébként nem hangolták hozzá a négyütemű motor nagyobb teljesítményéhez (csupán a nyomtáv nőtt a kétüteműhöz képest), emiatt sem célszerű bravúroskodni az autóval. Szervót nélkülöző, elöl tárcsa, hátul dob alapú fékje gyengécske, rásegítés nélküli kormánya álló helyzetben nehezen tekerhető, de itt legalább viszonylag precíz, ami a jó állapotú kormányösszekötőknek és lengőkar gömbfejeknek is köszönhető.

A mindössze 10 831 példányban készített 1.3 Tourist ma már szinte a gyűjtői kincsek közé tartozik (limuzinból 120 ezernél is többet gyártottak), így aki ilyenre vágyik, gyorsan válasszon egyet a még megmaradt és eladó példányok közül.