A Skoda eltünteti a kínálatából a Rapidot, az új kompakt neve Scala lesz.

A Párizsi Autószalonon mutatta be a Skoda, hogy milyen lehet a Rapid következő generációja, ami nem is Rapid néven kerül majd a kereskedésekbe. A vadonatúj kompakt vadonatúj nevet is kap, Scalaként kell majd keresni a szalonokban.

A Scala klasszikus ötajtós lesz, nem árulják majd szedánféle karosszériával, mint a jelenlegi Rapidot. A Scala kompaktként való pozicionálása azt is jelenti, hogy az Octavia afféle átmeneti modell lesz a kompakt és a középkategória között.