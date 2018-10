A középvezetők családi sportkocsija, a Skoda Octavia RS alaposan megváltozott a frissítés óta, főképp a megjelenésében. Vajon a lemezek alatt mi az újdonság?

Skoda Octavia RS. Ezt az autót senkinek sem kell bemutatni Magyarországon, mert a rendőrség az ezredforduló óta ilyeneket vet be az autópályákon. Nem véletlenül esett erre a típusra a választás, a Skoda ugyanis a Golf GTI technikáját a kategória legnagyobb utas- és csomagterével kombinálja, ezért a maga kategóriájában mindig is jó vételnek számított. Ráadásul sokféle változatban kapható, már van dízel és többféle benzines, ötajtós és kombi, első- és összkerekes (csak TDI-vel), kézi váltós és DSG-s is.

Osztott szemű

Két éve, 2016 őszén kapott egy átfogó modellfrissítést a harmadik generációs Octavia, ami a szokásos receptet követte: fejlettebb, mobiltükrözős infotainment rendszer, több vezetéstámogatás, új extrák és még hatékonyabb motorok. Főleg szemből változott a dizájn az új, kettéosztott fényszórók bevezetésével, ami eleinte sokaknál kiverte a biztosítékot. Azóta már meg lehetett szokni az új formát, mivel elképesztő mennyiségű frissített Octavia lepte el az útjainkat.

Erre akkor döbbentem rá, amikor az RS tesztautóval furikáztam egy hétig, az ember ugyanis mindig jobban kiszúrja az olyan autókat a forgalomban, amiben ő is éppen ül. Azt is észrevettem, hogy az ilyen kisturbós vagy dízelmotoros céges Octaviák sofőrjei vágyakozva pillantanak az RS-re, a középvezetők politikailag korrekt sportkocsijára.

Pedig nem is olyan könnyű felismerni az RS-t: a fekete keretes hűtőmaszkon, a sötétített hátsó lámpákon és a diszkrét hátsó szpojleren kívül nem sok mindenben különbözik a megjelenése egy 1.0-étól, leszámítva persze az egyedi felniket, amikből 17-esek járnak az RS-hez, a tesztautón látható 18-asok már extrának minősülnek. Érdekesség, hogy a rendőrség nem ezekkel, hanem a legnagyobb, 19-es kerekekkel rendelte meg azokat a benzines kombikat, amelyeket idén nyáron adtak át a járőröknek.

A belseje felett kissé eljárt az idő

Beülés után érezni, hogy már rég elmúlt 2013, amikor ez az Octavia megjelent a piacon:ingerszegény a kialakítás, ma már jóval izgalmasabb műszerfal van egy Peugeot 308-ban, Kia Ceedben is, és azok anyaghasználatban is verik a Skodát. Az RS a remek, fejtámlával egybeépített, alcantarás sportülésekkel, a fémhatású pedálokkal és a jó fogású, alul lapos sportkormánnyal nyújt többet, mint a mezei Octavia változatok, meg persze a közismerten teljesítmény- és önbizalom-növelő karbonmintás díszbetétekkel.

Már nem mai gyerek az Octavia, de így is mindig meglepődöm, mennyire hatalmas belül: amikor beülök hátra, a saját magamra beállított vezetőülés mögé, még arasznyi hely marad a térdem előtt és a fejem fölött is. A másik meglepetés akkor jön, amikor kinyitom a csomagtartót, és elém tárul az 590 literes barlang, amely csak 20 literrel kisebb a kombinál.

Az üveggel együtt nyíló óriási csomagtérfedél hátránya, hogy a nagy nyílás miatt a karosszéria nem olyan merev, mint egy négyajtós szedánban, a tesztautóban ezt az úthibákon, padkára felállás közben recsegő-ropogó tetőablak jelezte.

Milyen vezetni?

A modellfrissítéssel 10 extra lóerő is érkezett a kétliteres turbómotorba, mostantól 230 lóerős, de még talán még ennél is combosabbnak érződik, igaz, a 280-320 lóerős vetélytársak azért így is érezhetően más ligában játszanak. A gyár által megadott 6,8 másodpercnél hamarabb is el lehet érni a 100 km/órát álló helyzetből, a 249 km/órás végsebességet nem próbáltam, de simán elhiszem. Nincs a motor ellenére a pörgetés, bár ez a legtöbbször felesleges, mivel a 350 Nm-es nyomaték már 1500-as fordulatszámtól rendelkezésre áll.

Más minőség a benzines Octavia RS az azonos árú dízelhez képest, mert nemcsak erősebb, könnyebb, hanem csendesebb, kulturáltabb is. A benzinmotor egyetlen hátránya, hogy szinte csak országúton lehet 10 liter alá vinni a fogyasztását, városban és autópályán 10-11 literrel kell számolni, de ez természetesen erősen függ a vezető jobb lábának súlyától is.

