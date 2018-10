Olasz helyett immár francia gyökerekkel rendelkezik az Opel dobozformájú mindenese, s a Berlingo-rokonságból sokat profitál, amit jó pár érdekes extra és egy fontos kitüntetés is jelez. Ennek apropóján kipróbáltuk az öt vagy hét üléssel kapható családi változatot, majd az áruszállító kormánya mögé ültünk. Vajon maradt benne némi emóció a mindent átható praktikum mellett?

Kupé-kabriók, nem prémiummárkás nagyautók, megfizethető sportkocsik – ezek az autókategóriák a kihalás szélére jutottak, és a felsorolást az elmúlt évek piaci szokásai alapján az egyterűekkel lehetne folytatni. Utóbbiak lettek minden márkánál az SUV-divat legnagyobb vesztesei, az Opelnél például tavaly le is álltak a Meriva gyártásával, és a hétüléses Zafirának sem jósolnak nagy jövőt 2020 után.

Felvetődik azonban a kérdés: mihez kezdjen ezután, aki többre vágyik a kombik vagy a szabadidő-autók helykínálatánál, praktikumánál? A válasz már hosszú évek óta kézenfekvő, de mostantól a gyártók is ebbe az irányba terelik a kuncsaftokat: magasított tetejű kombit, vagy ha úgy tetszik, haszonjármű-rokon személyszállítót kell venni, egyszerű dobozformával, sík oldalfallal, tolóajtóval.

E műfajban szerepelnek évek óta a Combo-generációk is, most pedig eljött a talán legfontosabb modellváltás ideje – részben az egyterű-vásárlási trend csökkenése, részben az Opel tulajváltása miatt. Persze a PSA-konszern menedzsmentjénél fel sem merült, hogy önálló modellt fejlesszenek Rüsselsheimben, az új Combo nem más, mint a Citroen Berlingo és a Peugeot Rifter ikertestvére. Igaz, legalább nem egypetéjűek.

Akár heten is jöhetnek, mint a gonoszok

Elsőként a személyszállító változatokkal ismerkedtünk meg a magyarországi menetpróbán. Láthatóan többről volt szó emblémacserénél, szemből jellegzetesen opeles ábrázat fogad (leginkább a Crossland X-re emlékeztet). Oldal- és hátulnézetből viszont már egyértelmű a Citroen Berlingo rokonsága, csak a vicces Airbump burkolatokat hagyták le az ajtókról. Igyekeztek azért mozgalmas elemekkel tagolni a nagy sík lemezfelületeket, érdekesek az ablakkivágások is.

Persze ilyen dobozautókat sosem a szépségük, hanem a praktikumuk miatt vesznek, nincs ez másként a Combónál sem. A Life utónevű személyszállítónál széria a dupla tolóajtó, és kétféle hosszúságban, 4,4 méteres alap- vagy 4,75 méteres XL-változatban lehet megvásárolni. Érdekes, hogy mindkettőből lehet hétüléses változatot rendelni, de nyilván a nyújtottból van értelme a csapatszállítónak.

Ilyet is kiállítottak a sajtóbemutatón, és persze rögtön bemásztam a leghátsó sorba, ahol meglepetés ért: egész jól el lehet férni, jobban, mint a kompakt egyterűekben (nem is beszélve a hétüléses SUV-ok kínpadjairól). Rendben, kicsit felhúzott lábbal kell ülni, de felnőttként sem vészes a sínen eltolható hátsó pad. Akad azonban árnyoldala is: használaton kívül nem lehet a padlóba hajtogatni, hanem ki kell szerelni és garázsba tenni, mint a kisbuszoknál.

Melyik rekeszbe tettem a napszemüveget?

Sok nagycsaládnak érdekes lehet tehát a nyújtott kivitel, bár hét személlyel nyilván itt is drasztikusan csökken az amúgy bődületes (850-2693 literes) csomagtartóméret. Tesztkörre aztán végül a rövid Combóval indultunk, amelynek műszerfala, ajtókárpitja és a legtöbb kezelőszerve megegyezik a PSA-testvérmodellekével. Mégis van benne opeles konzervativizmus, ami sokaknak tetszeni fog: saját feljesztésű az analóg műszeregység és a multifunkciós kormány.

Pillanatok alatt képesek úgy elnyelni az Opel-kabin az apró úti homikat (tárca, kulcs, telefon stb.), hogy aztán percekig keresgélni kelljen, összesen 28 darab tárolórekeszt alakítottak ki.Aki képes fejben leltározni, nagyon elégedett lesz vele, 1,5 literes palackok tűnnek el az üregekben, kétfedelű a kesztyűtartó (a plafonról nyílik le az utasoldali légzsák), az első ülések között pedig az elektromos kézifékes modellváltozatokban kacattartó barlangrendszer tátong.

Csúcsfelszereltségnél különleges tetőkialakítás is jár, két részre osztott és árnyékolható üvegezéssel, hangulatvilágítással, na meg – ki nem találnák – tárolópolccal. Persze ennél fontosabb szempont lehet, hogy az ötszemélyes rövid változatokban is elfér egymás mellett hátul három gyerekülés. Apró szépséghiba, hogy az osztott és külön-külön mozgatható gyári székeket a felnőttek keskenynek fogják tartani, mégis lehet hát értelme az egybepados alapmodelleknek.

Lassít vagy kormányoz, ha mélázik a sofőr

Fontos szempont volt a tervezésnél, hogy ne egy kisáruszállítóból átalakított személyautót kínáljanak, hanem teljes értékű családi mindenest, és ez érződik is a Combo berendezésén, viselkedésén. Nyilván senki sem téveszti össze egy Mercedesszel, de egyáltalán nem bántóan egyszerű kivitelű a műszerfal és a kárpitozás, és ha megfizetik, a felszereltsége is szokatlanul gazdag lehet e műfajban.

Head-up kijelző jeleníti meg például a vezető előtt az adatokat, fűthető az ülés és a kormánykerék, 180 fokos tolatókamera vagy akár parkolóasszisztens segítheti a manőverezést. Tisztességes, 8 colos érintőképernyőn jelenhetnek meg az infotainment adatai, gyári rendszerrel vagy tükrözve telefonnal is lehet navigálni (Andoid Autó vagy Apple Carpaly segítségével). Még indukciós töltő is kérhető.

A biztonsági extrák arzenálját sem vették félvállról, automata vészfékezés (gyalogosfelismeréssel), aktív sávtartó, adaptív tempomat (ez 30-160 km/h között működik, vagyis stop&go funkció nélküli), táblafelismerés és fáradtságfigyelő is lehet a fedélzeten. Passzív felszerelései közül a hat légzsákot érdemes kiemelni, de a rendszerek hatékonyságáról csak az EuroNCAP töréstesztje után lehet majd nyilatkozni. Fő riválisa, az új Ford Tourneo Connect mindenesetre négy csillagot kapott.

Cikkünk folytatódik, kérjük lapozzon!