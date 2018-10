Emlékeznek Balázsra, akit megszívatott a biztosító? Csoda történt vele

Noha jogerős rendőrségi határozata volt vétlenségéről, a biztosító nem akarta kifizetni Balázs majdnem kétmilliós kárát egy autóbaleset után. Az ügyben megjelent cikkek után Balázs újabb levelet kapott a biztosítótól.

Balázs történetét eredetileg a Vezess írta meg, de a lapra hivatkozva az Origón is olvashattak az esetről. Röviden összefoglalva: a rendőrség jogerősen megállapította Balázs vétlenségét egy autóbalesetben, amelyben 1,7 millió forintos kára keletkezett, a vétkes fél biztosítója (Generali) azonban nem akart fizetni, arra hivatkozva, hogy saját hatáskörében is dönthet a felelősség kérdéséről. A biztosító pedig a rendőrséggel szemben úgy gondolta, hogy Balázs is hibás a balesetben.

Nagyon meglepődtem, kétszer, sőt háromszor elolvastam a biztosító új levelét, de addig nem hittem el, hogy fizetnek, amíg meg nem érkezett a pénz a számlámra. A végletekig pesszimista voltam" – mesélte most Balázs a Vezessnek.

A levélben ez állt: Panaszbejelentései alapján a kárügyet felülvizsgálva lehetőséget látunk korábbi álláspontunk megváltoztatására. A fent írtakra figyelemmel 1 705 785 Ft kártérítést állapítottunk meg. A kártérítési összeget a levelünkkel egy időben bankszámlaszámára átutaltuk. Reméljük, a fentiekkel sikerült az Ön részére is megnyugtató módon lezárni a panaszát."

Balázs valóban megkapta a pénzt, sőt 5785 forint kamatot is utaltak neki.