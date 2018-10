Itt a világszínvonalú új magyar busz, a belsejétől hanyatt fog esni

A TÜV Rheinland-KTI vizsgálatait követően az ITK Holding Zrt. leányvállalata, az Inter Traction Electrics Kft. (ITE) által gyártott Mercedes-Benz Reform 500 LE októberben megkapta a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól az európai típusbizonyítványt, ezáltal rövidesen forgalomba állhat az első, Debrecenben gyártott városi busz.

Tavaly decemberben készült el az ITE első autóbusz-prototípusa, a Mercedes-Benz Reform 500 LE, amely a TÜV Rheinland-KTI Kft. közel egyéves engedélyezési eljárásán teljesítette az európai minőségi elvárásokat. A jármű hivatalosan is megkapta a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól az európai típusbizonyítványt, ami sorozatgyártásra jogosítja fel a vállalatot, a busz pedig forgalmi engedélyt kaphat.

A Debrecenben tervezett és jelentős hazai hozzáadott értékkel gyártott városi busz Mercedes-Benz járóképes alvázra épült, a 12 méteres, 3 ajtós, alacsonypadló-belépésű jármű megfelel a legmagasabb környezetvédelmi és emissziós normáknak.

A prototípust 300 lóerős, Euro 6-os dízelmotorral és hatfokozatú automata váltóval szerelték fel, az alváz műszaki kialakítása pedig tartalmazza a Mercedes-Benz autóbuszain megszokott járműbiztonsági és menetstabilizációs rendszereket, valamint az ITK Holding Zrt. által fejlesztett távoli fedélzeti diagnosztikai és kontroll eszközöket, ami üzemelési, működési adatokat szolgáltatva lehetővé teszi a járművek távoli ellenőrzését.

A decemberben bemutatott jármű a TÜV-vizsgálatokat követően hivatalosan is rendszámot kap, és várhatóan november közepén már forgalomba is áll a Debreceni Közlekedési Vállalatnál, ezáltal a cég kézzelfogható tapasztalatra tehet szert forgalmi körülmények között.

Ezzel párhuzamosan az ITE elkezdte a modell sorozatgyártásának előkészítését is. Novemberben pedig várhatóan újabb prototípus is bemutatkozik a cívisvárosi gyártónál, hamarosan elkészül ugyanis egy elővárosi, kétajtós, alacsonypadló-belépésű kivitel első példánya is.