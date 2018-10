Közel száz autóritkaság látható a Collection de S.A.S. le Prince de Monaco kiállításon. Kiválogattuk a legérdekesebbeket, amikkel a néhai monacói herceg és felesége, Grace Kelly furikázott.

III. Rainier herceg rajongott az autókért, gyűjtőszenvedélyét azonban korlátok közé szorította a palota garázsa. A miniállam belvárosában kialakított új, 5000 négyzetméteres tárolót 1993-ban a közönség előtt is megnyitotta, és most, a negyedszázados jubileumon mi is megnéztük. Tematikusan sorakoznak a négy évtized alatt összegyűjtött gépek – a legidősebb egy De Dion Bouton 1903-ból.

Láthatók a hercegi család esküvői autói is, Grace Kelly saját használatú Renault Floride kabriója, és olyan kuriózumok, mint az eperszínű Mercedes 300 SL, amiből csak 18 hagyta el a gyárat. A múzeum naponta 10 és 18 óra között látogatható (érdemes megnézni a honlapját), az online is megvásárolható felnőtt belépő 6,5, a gyerek- (6-16 évesig) és a diákjegy 3 euró.

