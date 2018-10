Hihetetlen, de kereken két évtized telt el az első Ford Focus generáció bemutatása óta, és kvalitásaikkal az utódai is méltán lettek népszerűek. Ám épp emiatt a legújabb szériának nem elég jónak lennie: szuper kocsit vár a vevőkör a kék oválos márkától. Vajon olyat is kap?

Érdekes helyzetben vagyok, mint szerző. Szemben mondjuk a BMW i8-cal, de akár a Subaru XV-vel is, a Ford Focus olyan autó, amit sok olvasónk használ, vagy legalábbis személyes tapasztalata van vele. Még sincs akkora súlya annak, amit leírok róla, hiszen a magánkézben lévő Focusok döntő többsége használtként került a háztartásba, újonnan inkább cégautóként viszik.

Ezt jelezheti a vételára is, hogy rögtön a közepébe vágjunk: a tesztre megkapott, igen jól felszerelt ötajtós 9 milliót kóstált, ennyit talán egyetlen hazai családapa vagy -anya sem ad ki Focusért. A listaárnak azonban kevés ráhatása van a flottás cégek árazására. Jól súlyozott szervizdíjakkal, nagy kedvezményekkel simán lehet, hogy a Ford Focus továbbra is megtartja dobogós helyét a nagy cégek pénzügyi részlegei szívében.

Szokatlan motor-futómű konfiguráció

A nemzetközi bemutatón kiderült, hogy a Rubicont immár a Ford is átlépte, és az olcsóbb modellek csatolt lengőkaros futóművet kapnak hátra, nem a típus védjegyének számító, kifinomult több lengőkaros megoldást. Mi is pont ilyet próbálhattunk, mert a tesztautót az egyelőre csak 125 lóerővel elérhető alapmotor, az 1.0 Ecoboost vitte. Persze 1998 óta sokat fejlődött a tudomány, ma már lehet vállalhatóan vezetőbarát futóművet alkotni így is, tehát ez önmagában nem gond.

Ám a tesztautó éppen az a kombináció volt, amit a bemutatón nem vezetett Gulyás Péter kolléga, ez ugyanis ST-Line felszereltség, tehát pici ültetés, pici keményítés is jutott bele, meg persze sportosan csapott aljú bőrkormány. És az úttartással nem is volt az égadta világon semmi baj. Amit a motor erővel bírt, azt a futómű jó és kevésbé jó úton egyaránt gyönyörűen engedte kiautózni, teljesen magabiztos a Focus ezzel a megoldással is.

A spórolást inkább a komfort oldalon érezzük: a hazai útviszonyokhoz ez már túlságosan feszes megoldás, a több lengőkaros futómű éppen a kényelem szempontjából sokkal jobb választás, mert nem kell ennyire szigorúnak lennie a jó vezethetőségért. Ebből a szempontból tehát nem ajánljuk az alapfutómű plusz ST-Line csomag kombinációt.

Belül tágasabb

Kényelem szempontjából más szó nem érheti a ház elejét. Az extrafelszerelésként mért deréktámaszos sportülések jól tartanak, a könyöklő éppen megfelelő helyre siklik előre, a kezelőszervek könnyen járnak, és hely is van bőven. Nemcsak elöl, de hátul is, a bemutatón ígért néhány centi növekedés valóban érezhető, ez az eddigi legtágasabb Focus. Igaz, a második sorban utazóknak nem jutott szellőző és USB csatlakozó, hiába rendelhető Wi-Fi is a kocsiba.

Ennek ellenére egy kellemes vasárnapi kiruccanás során az én három gyerekem csak egyszer kapott hajba helyfelosztás miatt, pedig ők családi egyterű külön üléseihez vannak szokva, és később a fotózásnál én is simán elfértem hátul a 185 centis kollégám mögött. A csomagtér a hivatalos adatok szerint 375 literes, tehát egy picit még nagyobb is, mint az elődben volt, és a kategóriában tökéletesen elfogadható.

Ám ez az érték defektjavító készlettel értendő, a tesztautót pedig még csak nem is mankó-, hanem teljes értékű pótkerékkel kaptuk. Ez nagyon hasznos dolog egy defekt esetén, ám a helyből rengeteget elvesz, szemre nem saccolnám 310 liter fölé a maradékot, tehát érdemes vásárláskor alaposan végiggondolni, melyik a fontosabb szempont (vagy eleve kombiban gondolkodni).

