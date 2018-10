A Fiatnál kétféle időszámítás is létezik: miközben bájos slágermodellje, az 500-as már több mint egy évtizede kapható, és ezalatt csak egyszer esett át alapos ráncfelvarráson, addig alig három éves szabadidőautója, az ötajtós 500X máris kapott egy kozmetikázást. Szerencsére így a műszaki tartalom is naprakész, túj benzinmotorok jelentek meg a kis SUV gömbölyded orrában.

Sikermodellen nem szokás drámai változtatásokat végezni, akkor sem, ha az autógyártás íratlan szabályai szerinti első ráncfelvarráshoz érkezik az alany. Márpedig az alig 3 éve piacra dobott 500X (itt olvashatja róla részletes első menetpróbánkat) a stílus és a praktikum ötvözeteként szép sikereket ért el világszerte és Magyarországon egyaránt. Eladási számai jól alakultak: globálisan 130 ezer, nálunk pedig csaknem 400 darab kelt el, ami 20 százalékos piaci részesedést jelent.

Csakhogy az íratlan szabályok mellett a Jeep Renegade műszaki platformjára, de az 500-as képmására megalkotott SUV-ra is vonatkoznak azok az előírások, amelyeket nemigen lehet megkerülni, lásd a közelmúlt dízelbotrányait vagy a fogyasztási normák változását. Főleg, hogy azok rendszerint az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási határértékekhez köthetők.

Ha már úgyis dolgozni kellett, legalább legyen nyoma a műszakiak fáradozásainak, így, ugyancsak az iparági szokásoknak megfelelően bevonták a munkába a dizájnereket is. Legvégül pedig, szintén jól bevált módon az egészbe tettek egy csavart, s leginkább az elvégzett látványbeli változásokkal igyekeznek eladni az amúgy nagyon is vállalható műszaki fejlesztéseket.

Még jobban hasonlít a kultikus minire

Könnyen el lehetne intézni annyival, hogy elég, ha ránézünk a 2016-ban alaposan felfrissített kistestvérre, a sima 500-asra, és megkapjuk az X széria újdonságait. Nos, a hasonlóság valóban szembetűnő, a kis SUV a stílusikon részleteivel is gazdagodott (lásd például a közepén lyukas hátsó lámpatestet), viszont sajátos dizájnelemeket is fel lehet fedezni rajta mind kívül, mind pedig belül.

Az orr-részen a full-LED főfényforrás, valamint a felszereltségi szinteket jelölő Urban, CityCross, és Cross kivitelektől függő frontkiképzés, az utastérben pedig az átrajzolt műszerek és az okosabb telefonokat is megjeleníteni képes központi multimédia nagyobb képernyője a legfeltűnőbb változás.

Több mint valószínű, hogy a divatra és stílusra különösen fogékony 500X-vevőkörnek az új színek jobban számítanak az átlagos autóvásárlókhoz viszonyítva, mint a modern technika. De nyilván nagyra értékelik a műszaki előrelépést is, ha a környezetre, a biztonságra, a kényelemre és a vezetési élményre egyaránt pozitívan hat.

Új benzinesek a motorháztető alatt

Talán az új benzines motorcsalád megjelenése a legfontosabb, mivel a tagjai elődeiknél tisztábbak, takarékosabbak és erővel is jól állnak. A kisebbik egyliteres, háromhengeres és 120 lóerős, míg a topmodell 1.3-as, négyhengeres turbó 150 lóerővel és széria duplakuplungos váltóval. A nitrogénoxidok, valamint a koromrészecskék elleni harc jegyében tervezett közvetlen befecskendezéses, részecskeszűrős benzinmotorokkal a hazai premieren menni is lehetett.

Igaz, sajnos még végig sem lehetett kapcsolni a fokozatokat a rövid próbaúton (Budapest hegyes részén jártunk), azt viszont azért sikerült megtudni, hogy a közepesen meredek emelkedőket, na meg a gyatra aszfaltminőséget sokat ígérő dinamikával és megfelelő gördülési komforttal pipálta ki a Fiat 500X 1.0 T3 – ennyi betűből és számból áll össze ugyanis az alapmodell típusjelzése.

A nagyobbik új motor, a T4 nem volt ott, a többi pedig ismert: az 1,6-os szívó benzin, valamint az 1,3-as, az 1,6-os és a 2,0 literes dízel megmarad a kínálatban. Ritka kincs ebben a méretosztályban, de a Jeep-rokonság okán érthetően választható 4x4 hajtás is, igaz, csak a kétliteres dízelhez. A havas és sáros utakon is jó tapadás fontos érv lehet a 4,9-8 millió forint közötti áron megrendelhető Fiat mellett.

Tettre kész segédekkel

A menőségre a naprakész asszisztensfelhozatallal is igyekszik ráerősíteni a Fiat. Alapáron adja a táblafelismerőt és az ezzel kommunikáló sebességhatárolót, míg extraként, illetve felszereltségi szinttől függően felár nélkül kínál ráfutásgátlós vészfékasszisztenst, holttérfigyelőt, keresztirányú forgalomfigyelőt és sávtartót, hogy csak a különlegességeket emeljük ki.

Kár is tovább szaporítani a szót: ha valaki mostantól betér valamelyik Fiat kereskedésbe és egy új 500X modellel távozik onnan, új technikát és tökéletesített külcsínt kap, amellyel fél emelettel feljebbről nézheti az átlagos autókat a szó átvitt és valódi értelmében is. A bevezető akció keretében 0% THM és ajándék LED-csomag is jár hozzá, de a Vitaráéhoz hasonló kedvezményre ne számítson.