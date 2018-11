Mindenki a Hanzelka és Zikmund afrikai, illetve dél-amerikai expedíciójáról beszélt a pompás Tatra 87 limuzinnal, amikor megkezdődött a kisebb és V8 helyett négyhengeres, de még áramvonalasabb új, középkategóriás állami autó sorozatgyártása. A T600 (más néven Tatraplan) már 1948-ban is különlegességnek számított a szocialista iparban, ma pedig gyűjtők féltett kedvence.

A Tatraplan formai és technikai vérvonala a háború előtti T97-ig és a briliáns mérnökig, Hans Ledwinkáig vezethető vissza, bár utóbbi a történetünkben csak fontos mellékszereplő. 1946-ban Vladimir Souček, a brnói egyetem professzora és Josef Chalupa, a formatervező részleg vezetője állította fel az új áramvonalas modell fő irányelveit.

Áramvonalas karosszéria alatt modern technika

Vladimir Korbel gépészmérnök, Vladimir Popelál formatervező és egy külsős ipari dizájner, Frantiąek Kardaus építette meg az első öt prototípust, a márka hagyományaihoz híven púposhátú és szenzációs, 0,32-es alaktényezőjű, önhordó karosszériával, léghűtéses farmotorral, elöl-hátul független futóművel.

Több ponton is elakadtak a tervezéssel és a kísérletekkel, így a legenda szerint 1947 májusában meglátogatták a börtönben ülő Ledwinkát (akit náci kollaboránsként ítéltek el), és tanácsot kértek tőle. Az új modellhez Jiří Klos motorkonstruktőr szerkesztett teljesen új, 1953 cm3-s, 52 lóerős, léghűtéses, négyhengeres boxermotort és négyfokozatú váltót.

1947-ben a Prágai Autószalonon mutatták be az újdonságot, akkor még Autoplan néven, a Tatraplan elnevezést Kardaus javasolta. 1949-ben T201 gyári kóddal készítettek egy orrmotoros kombit, egy pickupot (Dakota) és egy 2,5 literes, alukarosszériás változatot is, sőt dízellel is próbálkoztak, de egyikből sem lett sorozatgyártmány.

Nálunk is járt jó néhány az állami Pobjedák mellett

A Tatraplanról a nép természetesen csak álmodozhatott, állami intézmények és vállalatok használhatták, és rengeteget exportáltak belőle nyugatra. Magyarországra összesen 146 darab érkezett, de az exportpiacok között Malajzia, Kenya és Szudán is szerepelt. A Tatra gyári versenycsapata a 67 lóerőre izmosított együléses sportváltozattal több versenyen is sikereket ért el.

1951-ben a pártvezetés úgy döntött, megszünteti Tatra-személyautó-programját, így 4242 darab után leállt a Tatraplan gyártása is, maradtak a teherautók. Állítólag a gyár vezetői és a munkások egy életnagyságú modellel és gyászmenettel megrendezték a típus temetését, ami aztán belügyi zűröket is okozott a gyárban.

Mivel azonban a pártelit nem mondott le a mutatós limuzinról, áttették a gyártását Mladá Boleslavba, a Skodához, ahol 1952-ig még 2100 darab készült belőle. A Tatraplan 1953 elején futott ki végleg, a következő Tatra, a titokban fejlesztett, nyolchengeres T603-as limuzin csak 1956-ban jelent meg (lényegében ez váltotta fel a világháború előtt fejlesztett T87-est).

