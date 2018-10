Az új T-Cross későn érkezett, viszont erős csomagnak tűnik. Jó a felszereltsége, a hátsó üléseit sínen lehet tologatni, összkerék-meghajtást viszont egyáltalán nem lehet rendelni hozzá.

A kiskategóriás T-Cross-szal teljessé vált a Volkswagen szabadidő-autó kínálata, amely eddig a T-Roc, a Tiguan, a Tiguan Allspace és a Touareg modellekből állt. Az új családtagnak olyan ellenfelek ellen kell majd helyt állnia, mint a Suzuki Vitara, a Seat Arona, a Nissan Juke, a Renault Captur, vagy a Citroën C3 Aircross. Vevő jut majd mindenkinek, mivel az előrejelzések szerint a kis szabadidő-autók eladásai a következő 10 évben a mostani magas számhoz képest is megduplázódhatnak.

A T-Cross számos alkatrésze, így az MQB A0 padlólemeze is a Polóból származik, és ugyanott is készül az európai piac számára, a spanyolországi Pamplonában. A világon ezen kívül Brazíliában és Kínában is gyártják a helyi piacokra.

A T-Cross szögletes és magas karosszériája jóval robusztusabb, mint a Polóé, emellett 5 centivel hosszabb és 10-zel magasabb is. Teljes hosszúsága meghaladja a 4,1 métert (a T-Roc 13 centivel hosszabb nála), ami manapság a kiskategória felső határát jelenti. Biztosan nem lesz panasz a ki- és beszállás kényelmére, valamint a kilátásra, ugyanis a vezetőülés 10 centivel magasabban van, mint a Polóban.

Fontos érv lehet még a kis SUV mellett a 14 centiméteres sínen tologatható hátsó üléspad, aminek köszönhetően a csomagtartójának befogadóképessége 385 és 455 liter között variálható, az utóbbi nagyobb, mint amennyit egy középkategóriás Nissan Qashqai kínál.

A T-Roc motorkínálata főleg az 1,0 literes benzines turbómotorra épül, amit 95 és 115 lóerős változatban kínálnak a kocsihoz, egyes piacokon az 1,5 literes, 150 lóerős TSI és az 1,6 literes, 95 lóerős TDI is választható lesz. Minden motor teljesíti az Euro 6d-TEMP károsanyag-kibocsátási előírásokat.

A Volkswagen prémium jellege nemcsak a belső tér igényesnek tűnő anyaghasználatán, hanem a gazdag biztonsági felszereltségen is tetten érhető: minden T-Crossban alapáron ott lesz a gyalogosokat is észrevevő városi vészfékező rendszer, a sávtartó automatika, a proaktív utasvédelmi rendszer, a sávváltásra figyelmeztető rendszer, a hegymeneti elindulássegítő, a holttér-figyelő és a hátsó forgalomfigyelő is. Felárért fáradtságfigyelő rendszer, adaptív tempomat és aktív parkolóasszisztens rendelhető, az értékesítés jövő tavasszal indul.