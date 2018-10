Rejtély, hogy ilyen vezetési tudással hogy kaphatott jogosítványt a kínai sofőr, ha egyáltalán van neki.

Vannak ügyetlen sofőrök, nagyon ügyetlen sofőrök, és van ez a passatos kínai. Már eleve az érthetetlen, hogy miért nem állt be a szélső üres helyre, ehelyett egyszerűen kilökte a ponyvás autót a helyéről, közben persze lezúzva a szomszédos szedánt is. Ekkor rájött, hogy butaságot csinált, és megpróbál kitolatni, de túl nagy gázt adott, és lerombolta a mögötte álló téglafalat is.