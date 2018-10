Durva leckét kapott a tahó terepjárós, ezt látnia kell

Az egyik bevágott a másik elé, ami nem maradt megtorlás nélkül. Igaz, a bűnnel kicsit sem volt arányban a büntetés.

Az Egyesült Államokban, Marylandben, a 32-es országúton rögzítette az alábbi videót egy Tesla Model 3 fedélzeti kamerája. A fehér Ford Explorer sofőrje nem adott elsőbbséget a fekete Nissan Rogue-nak, amikor a külsőből a belső sávba húzódott, ezért a másik autónak le kellett mennie az útról, hogy elkerülje az ütközést. Nem maradt megtorlás nélkül az eset, a Nissan sofőrje ugyanis igencsak felkapta a vizet: percekig nem engedte el a Fordot, többször veszélyesen bevágott elé, és természetesen a szokásos satufékes, megállítós leckéztetést is alkalmazta.

Kettejük összecsapása egy idő után elért egy pontra (a videón 2:03-nál), amikor a nissanos már attól sem riadt vissza, hogy nekimenjen a másiknak. Ekkor „kitette a vállát”, és belökte a fehér autót az árokba. Ettől már a Ford vezetője is elvesztette az önuralmát, másodszor is megelőzte a Nissant, és ezúttal ő fékezett be előtte. Valószínűleg kiszálltak, hogy „megbeszéljék” az ügyet, de azt a kamerás autó már nem rögzítette. Legalább a Tesla sofőrje azonnal hívta a rendőrséget, miután szem elől vesztette őket.