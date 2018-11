Megjött az új Skoda, ami az Octaviánál is jobb

A Rapidot váltó, de annál nagyobb Scala 2019 első felétől nálunk is kapható lesz.

A lélek- és jellegtelen, olcsó kisautó-technikára épült Rapid után a Skoda azt ígéri, hogy az új Scala révén végre egy izgalmas formájú, jó minőségű és korszerű technikájú kompakt modellel tölti ki 2019-től a Fabia és az Octavia közötti hatalmas űrt.

Ez az új típus a Scala nevet viseli és a decemberi világpremier előtt a Skoda már kiadott egy rakás fotót róla, igaz, erős álcázással. Aki kíváncsi, hogy nézhet ki a matricák alatt, képzelje el a Párizsi Autószalonon kiállított Vision RS-t kisebb kerekekkel, egyszerűbb lökhárítókkal, és valódi kilincsekkel.

A Rapiddal és a Fabiával ellentétben az új Scala már a Volkswagen-csoport modulrendszerű, rugalmasan alakítható keresztmotoros platformjára (MQB) épül. Kompakt külső méretei ellenére az alsó-középkategóriában tágasnak számít majd, viszont kombit nem terveznek belőle.

Belül alig kisebb az Octaviánál

A karosszéria hossza 4362 (Octavia: 4670), szélessége 1793 (1814), míg magassága 1471 (1461) milliméter, a tengelytávja 2649 (2686) milliméter. A 467 literes csomagtér kb. 100 literrel nagyobb a kategória átlagánál, igaz, az Octaviáétól 123 literrel elmarad.

Extrafelszerelésként rendelhető lesz teljesen LED-es fényszóró és hátsó lámpa, utóbbiak akár dinamikus, futófényes irányjelzőkkel is. A kihajtható vonófej a csomagtartóban található kapcsolóval elektromosan mozgatható. Nem hiányzik majd a Skoda jellegzetes esernyőtartója a vezetőoldali ajtóból, akárcsak a tanknyílás fedelébe rögzített jégkaparó, de kívánságra a csomagtérajtót is lehet elektromos mozgatással kérni.

Digitális műszerfal, beépített internet

A rugalmasan konfigurálható, extraként rendelhető digitális műszerfal 10,25 col képátlójú, a legdrágább infotainment rendszer érintőképernyőinek átlója 9,2 col, mindkettő a legnagyobb az alsó-középkategóriában.

A Scala az első Skoda, ami állandó internetkapcsolatot biztosít. A beépített eSIM-kártya LTE-adatkapcsolattal nagysebességű internetelérést tesz lehetővé, és támogatja a vészhívás funkciót is. Akár mobiltelefonról is zárhatóak a Scala ajtajai, valamint vezeték nélkül is frissíthetik az infotainment-rendszer vagy a navigációs térkép szoftvereit – szervizlátogatás nélkül.

Öt motor és extraként állítható sportfutómű

Négyféle turbómotor szerepel a Scala kínálatában 95-150 lóerőig (három benzines és egy dízel), de 2019 második felében egy földgázüzemű (CNG) 1.0 TSI is érkezik 90 lóerővel. Sportos RS változat egyelőre nincs tervben annak ellenére, hogy a Párizsban kiállított Vision RS tanulmány egy 245 lóerős hibrid hajtást kapott.

Extrafelszerelésként rendelhető sportfutómű, amely 15 milliméterrel süllyeszti mélyebbre a karosszériát, és normál mellett egy keményebb sportüzemmódot is kínál az adaptív lengéscsillapítóknak köszönhetően.