Autósok, figyelem: így lehet most olcsóbb a kötelező

Többféle kedvezménnyel csökkentené néhány biztosító a közlekedési balesetek miatti túl sok kárigényt.

Egyelőre a korábbi éveknél is kevesebben kötöttek új szerződést a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás november elsején kezdődött kampányidőszakában – adta hírül a CLB biztosítási alkusz cég a Napi.hu cikke szerint.

Évek óta egyre kevesebb autósnak esik év végére a kötelező fordulója. Akiknek éppen ebben a hónapban kell dönteniük, hogy maradnak-e a régi biztosítójuknál, vagy újat keresnek, érdemes alaposan tájékozódniuk az ajánlatok között, mert vannak figyelemre méltó új kedvezmények.

Ilyen például a járművezetők számától függő 5-10 százalékos kedvezmény, amelyet öt biztosító – Allianz, Union, Wáberer, Generali, Genertel – kínál azoknak, akik nyilatkoznak arról, hogy kettő-négy személynél többnek nem szokták átengedni az autó vezetését.

Ennek oka, hogy egyre több olyan összetört jármű után kell kártérítést fizetniük a biztosítóknak, amelyet nem a tulajdonos vezet, s így a baleset oka a jármű kellő ismeretének hiánya is lehet. Ez a kedvezmény tehát jó az ügyfélnek és a biztosítónak is, mert így csökkenhet a balesetek és a kártérítések száma, s az utóbbi összege is.

Vélhetően hasonló céllal nyilatkoztat az említett néhány biztosító arról is, hogy túl fiatal sofőr nem vezeti a szóban forgó járművet. Az életkor alsó határa változó, a limitet 20-25 év között húzzák meg a szolgáltatók. Ezt a nyilatkozatot is 5-10 százalékos kedvezménnyel jutalmazza néhány cég. Az Aegon biztosítónál viszont a 26 éven aluli járművezetőket tartják egyértelműen kockázatosnak – vélhetően az a tapasztalatuk, hogy kiemelkedően sok baleset részesei –, s ezért ennek az „évjáratnak” valamivel magasabb havi díjat kalkulálnak.

A biztosítóknak november 11-ig kell értesíteniük a régi ügyfeleiket, akiknek év végén van a fordulójuk arról, hogy milyen összegű kgfb-díjat kalkuláltak nekik. Mindenkinek érdemes megvárnia az úgynevezett indexálási mutatót – vagyis a jövő évi díjat –, hogy felelősen dönthessenek: új biztosítót keresnek, vagy maradnak a jelenleginél.