Hollywoodi sztár tervezett kaland-terepjárót a Toyotának, és elég menő lett

Kaland-teherautót tervezett a Toyotának Kevin Costner. A hollywoodi sztár konkrét elképzelésekkel fordult a Toyotához, az együttműködés eredményeként létrejött autóval pedig a színész akár a világ végére is kényelmesen eljuthat családjával.

Kevin Costner legutóbbi munkájában, a Yellowstone című sorozatban egy amerikai földbirtokost játszik. Testhez álló a szerep, hiszen a kétszeres Oscar-díjas (Farkasokkal táncoló: legjobb film és legjobb rendezés) színész a valóságban is egy hatalmas, 67 hektáros farmon él, képzett lovas és lótenyésztő, színészkarrierjét megelőzően pedig hivatásos halászként is dolgozott.

Amikor tehát Costner felkérte a Toyotát, hogy közösen építsék meg álmai terepjáróját, nyilvánvaló volt, hogy nem holmi divatjárműről lesz szó. A projekt során végig együttműködött a gyártóval, nem csak úgy leadta az igényeit.

A Toyota Tundra terepképességeinek teljesebb kihasználhatósága érdekében új első és hátsó lökhárítókat készítettek acélból; ezek nemcsak jobb terepszögeket biztosítanak, de egy-egy robusztus csörlőnek is helyet adtak. A plató keménytetőt kapott, erre és a fülke tetejére két darabból álló csomagtartót szerkesztettek; a tartalék-üzemanyagkannákon és túrafelszereléseken kívül ezen helyezték el azokat a kihúzható árnyékolókat, amelyekkel valóságos expedíciós bázissá bővíthető a Tundra.

Az autó új rugóstagokat és lengéscsillapítókat kapott, a 18 colos keréktárcsákra masszív terepabroncsokat húztak – az ezekből adódó, 114 milliméteres futóműemelés miatt nem divatcikk, hanem a kényelmes be- és kiszállás tényleges záloga a duplafülke teljes hosszában húzódó fellépő. A beltérben zárható páncéldobozokat helyeztek el – egyet a hátsó ülések alatt, egyet a padlókonzolon –, a platón pedig kétfokozatú hűtőláda szolgál a romlandó áruk és a hűsítők tárolására.

A sztár a családjára is gondolt: az első fejtámlák hátoldalába videoképernyőket építtetett be, hátul pedig matracok várják az elálmosodott gyerekeket. Kevin Costner nem dísznek szánta az igényei szerint kialakított autót: a színész a különlegesen átalakított Tundra elkészülte után azzal indult horgásztúrára családjával, majd a Yellowstone második évadának forgatására is azzal utazott el.