Mazda6 modellfrissítés. Mintha már hallott volna ilyenről az utóbbi években? Nos, ez nem a véletlen műve, mivel az aktuális generációnak már háromszor varrták fel a ráncait hat éven belül. Ezúttal is jobb lett, elsősorban a belső tér és a futómű fejlődött.

Kínosan ügyel rá a Mazda, hogy a korosodó, hatéves zászlóshajója tartsa a lépést a frissebb vetélytársakkal, ez a Mazda6 már a 3.3-as verziónak tekinthető, ha a 2012-es volt a 3.0. Szükség is van a frissítésekre, mert megjelenése óta szinte minden konkurensnél már lezajlott egy rendes generációváltás, leszámítva az utód nélkül megszűnt Honda Accordot, na meg a Toyota Avensist, amit jövőre vált majd le nálunk a Camry.

Most mi változott a 6-oson?

Ahol nem volt szükség sok változásra, az a külső, és ezt a Mazda is érezte. Ma sem tűnik ódivatúnak az elegáns, lapos forma, amelyen az első sárvédő izgalmas hajlítása és a hullámzó övvonal a legizgalmasabb részlet. Szintén telitalálat a finoman agresszív frontrész a nagy maszkkal és az apró LED fényszórókkal, de már annyi Mazdán láttuk, hogy megszoktuk.

Elöl történt a legtöbb változás, de így sem könnyű kiszúrni a legfrissebb, 2018-as változatot. A lényeg, hogy a hűtőmaszkot az aktuális CX-5 stílusához igazították, vagyis belül mélyebbre nyúlik és háromdimenziós mintát kapott, amitől elég jaguaros lett.

Belül már-már prémium

Amikor 2012-ben megjelent a Mazda6 aktuális nemzedéke, igen éles ellentét volt a megnyerő külső, és a távol-keleti autók legrosszabb hagyományait idéző, komor és olcsó hatású beltér között. Aztán a műszerfalat már rögtön az első modellfrissítésnél kompletten lecserélték, és azóta is tovább finomítgatják, de igazán csak most érte el azt a szintet, amit ez a kocsi megérdemelt.

Persze mi a tesztre a legdrágább felszereltséggel kaptuk meg a 6-ost, így elvárható volt a jó minőségérzet, de amit kaptam, így is túlszárnyalta az elképzeléseimet. Pár apróságot leszámítva a kabin felnőtt a valódi prémiummárkának számító Lexus szintjére, pedig a Mazda elvileg egy ligával lejjebb versenyez.

A vastag és illatos nappa bőrkárpit, az elegáns fabetét és a szintetikus nyersbőr, amelyek a műszerfal teljes szélességén és az ajtókon is megtalálhatóak, nem éppen tipikus japánautós anyagok és nem a spórolási szándékot jelzik. Újdonság, hogy kellemesen vastag párnázást kapott a középkonzol bőrözött oldalfala, amin jó érzés megtámasztani a térdünket.

Pont az ilyen apróságoktól érzi magát prémiumtermékben a vásárló, no meg a vadonatúj, vastagabb párnázású, fotelszerűen kényelmes első ülésektől, amelyek végre tudnak a fűtés mellett szellőztetni is. Igaz, ideje is volt, mivel a Ford Mondeo extralistáján már 15 éve megtalálható ez a tétel.

Head up display alapáron

Több lett a vezetéstámogató rendszer, a központi képernyő 7 helyett 8 colos, az infotainment rendszer már Apple és Android kompatibilis, az analóg sebességmérő helyére pedig digitális kijelzőt építettek be. Utóbbi ugyanúgy mutatja a sebességet, csak annyi a plusz, hogy a belsejében szebben jelenik meg a fedélzeti számítógép menüje.

Alapáron jár a head up display, ami ezúttal már a szélvédőre vetíti az adatokat (sebesség, navigáció, táblák, tempomat), nem egy kihajló plexire, mint korábban. Bosszantó, hogy aki nem kedveli, annak minden egyes indítás után ki kell kapcsolnia a menüben turkálva, az autó ugyanis nem jegyzi meg a beállítást.

A Takumi Plus csúcsváltozatban a kormány és a hátsó ülés is fűthető, elektromos az első ülésállítás és a gerinctámasz, van tetőablak, a belső világítást LED-ekkel oldották meg, az automatikusan elsötétedő belső tükör pedig keret nélküli, akár az Audikban. Minden felszereltségnél széria az adaptív tempomat, amely automata váltóval kombinálva már dugóban is működik, mégpedig kiválóan, nagyon megkönnyítve az araszolást.

Helyhiányra nem lehet panasz, elöl és hátul is kényelmesen elfér két-két felnőtt, a térkínálat hozza a középkategóriától elvárható szintet, de azért szűkebb, mint egy Superb. A tetőablak púpja elég sokat elvesz a hátsó fejtérből, de ez is csak akkor zavaró, ha valaki nem dől teljesen hátra.

Nem kiemelkedően nagy az 522 literes csomagtér (szedán: 480), viszont az ügyesen kialakított, ajtóval együtt emelkedő Karakuri roló nincs útban a pakolásnál, és a rakodóperem is alacsony. Nekem nem hiányzott, de meglepett, hogy az elektromos mozgatható fedél még a csúcsmodellből is hiányzik.

